Juventus-Benfica, dove vedere il match valido per la 8ª giornata di Champions League 2024-25. La partita si giocherà mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Benfica sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky GO e Now.

Juventus-Benfica. La formazione di casa è reduce dalla prima sconfitta stagionale in campionato ad opera del Napoli, guidato in panchina dall’ex Antonio Conte. Un margine di sedici punti divide la Vecchia Signora dalla capolista partenope. Un diviario troppo ampio per chi, all’inizio della stagione, aveva accarezzato il sogno di riconquistare il titolo dopo quattro anni di assenza.

In panchina Vlahovic, a segnare la rete del momentaneo vantaggio bianconero ci ha pensato il nuovo arrivato Kolo Muani. Motta sembra stia puntando sin dall’inizio sul ventiseienne attaccante transalpino. È arrivato a Torino con un prestito dal Paris Saint Germain. Se nel corso di quest’ultima parte della stagione, le sue prestazioni non dovessero essere all’altezza delle aspettative, l’accordo non verrà rinnovato.

Juventus-Benfica. Su 31 partite disputate in tutte le competizioni, la Vecchia Signora ne ha pareggiate più della metà, ovvero 16. Un problema per la formazione bianconera, soprattutto perché di questi risultati la maggior parte sono venuti da situazioni di vantaggio. Dopo una prima parte giocata bene, gli uomini di Thiago Motta è come se spegnessero l’interruttore, come se si sciogliessero di fronte all’avversario. Infatti l’ultima partita disputata in Champions contro il Club Brugge ha dato quale esito un pareggio a reti bianche.

Il Benfica guidato da Lage è reduce da un confronto spettacolare giocato in casa contro il Barcellona e perso per 4-5. I portoghesi non sono riusciti a mantenere il doppio vantaggio, costruito nella prima frazione di gioco. Ora in classifica hanno solo due punti di vantaggio nei confronti del Manchester City, la venticinquesima e prima delle escluse dall’accesso alla fase ad eliminazione diretta. La squadra portoghese ha palesato i problemi difensivi anche in campionato, dove hanno perso per 3-1 contro il Casa Pia e scivolando a sei punti di distacco dallo Sporting Lisbona, attualmente al comando della Primeira Liga.

Il Benfica ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Champions League. In tutte queste sfide, però, ha sempre subito goal. Ha battuto i bianconeri in sei delle ultime otto sfide disputate nelle competizioni europee.

Dove vedere Juventus-Benfica in diretta TV e streaming:

Data: 29 gennaio

29 gennaio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport

Streaming: Now, Sky Go

Juventus-Benfica, match della 8ª giornata di Champions League, sarà trasmesso in Diretta tv e in esclusiva su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma SKY. In particolare, la si potrà vedere nei seguenti canali: SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253), così come in diretta streaming su SkyGo e Now. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone e tablet.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione i commenti e le immagini da Sky Sport.

Juventus Benfica, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Benfica in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Benfica le probabili formazioni

Thiago Motta manda in campo la sua Juventus con il 4-2-3-1. Oltre a Di Gregorio in porta, la difesa centrale sarà formata Da Kalulu e Gatti, con ai lati Savona e Cambiaso. I due interditori saranno Locatelli e Thuram, mentre in avanti ci sarà il nuovo arrivato Kolo Muani, supportato nella trequarti da Conceição, Koopmeiners e Yildiz.

Il Benfica di Trubin risponderà con un 4-3-3. Davanti al portiere Trubin, la coppia di centrali sarà guidata da Otamendi e Silva, ai lati Carreras e Araujo. I tre centrocampisti saranno Kokcu, Florentino e Aursnes, mentre in avanti ci sarà spazio per Schjelderup, Akturkoglu e Pavlidis.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Carreras, Otamendi, Silva, Araujo; Kokcu, Florentino, Aursnes; Schjelderup, Akturkoglu, Pavlidis. All. Lage