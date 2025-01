Dove vedere Club Brugge-Juventus in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 21/01/2024

Clib Brugge-Juventus, dove vedere il match valido per la 7ª giornata di Champions League 2024-25. La partita si giocherà martedì 21 gennaio alle ore 21:00 presso lo an Breydel Stadion di Bruges. Club Brugge-Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky GO e Now.

Club Brugge-Juventus. La formazione di casa, guidata in panchina da Nicky Hayen, ha un margine di tre punti per rimanere nelle prime 24 posizioni di classifica ed assicurarsi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. La Juventus ha un solo punto in più, una vittoria in meno nelle ultime cinque sfide in Europa.

Ci sono tutti gli ingredienti per vedere un grande spettacolo, con i bianconeri che hanno l’obbligo di continuare a vincere, dando seguito al successo dello scorso turno ottenuto in casa contro il Manchester City. I torinesi vengono da due clean sheet consecutivi e sperano di allargare la striscia a tre.

I belgi sono reduci da due vittorie in altrettante sfide giocate in casa. Prima l’1-0 contro i più quotati avversari inglesi dell’Aston Villa, quindi un successo altrettanto sudato contro lo Sporting per 2-1.

Club Brugge-Juventus. La formazione di Thiago Motta deve dare seguito all’ottimo successo ottenuto in campionato contro il Milan per 2-0, vittoria importantissima in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Questi tre punti sono arrivati dopo una serie di pareggi (ben 3) ottenuti nelle ultime tre sfide disputate.

Dall’altra parte c’è una formazione belga che in campionato è seconda, ad un solo punto dal Genk, attualmente primo. Inoltre è reduce da tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime cinque, con buona probabilità di arrivare in fondo alla competizione.

Un match molto difficile per i bianconeri, che dovranno prestare attenzione alle qualità tecniche degli avversari e colpire nei momenti opportuni.

Dove vedere Club Brugge-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 21 gennaio

21 gennaio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport

Streaming: Now, Sky Go

Club Brugge-Juventus, match della 7ª giornata di Champions League, sarà trasmesso in Diretta tv e in esclusiva su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma SKY. In particolare, la si potrà vedere nei seguenti canali: SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253), così come in diretta streaming su SkyGo e Now. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone e tablet.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione i commenti e le immagini da Sky Sport.

Club Brugge Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Club Brugge-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Club Brugge-Juventus le probabili formazioni

Nicky Hayen manda in campo il suo Bruges con il 4-2-3-1 con Jackers in porta e davanti a lui Mechele e Ordonez centrali con Sabbe a destra e De Cuiyper a sinistra. I due di centrocampo sono Jashari e Onyedika. In attacco Jutgla punta centrale supportato da Talbi, Vanaken e Tzolis.

Thiago Motta manda in campo la sua Juventus con il solito 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta e davanti a lui Gatti e Kalulu centrali con Savona a destra e Cambiaso a sinistra. A centrocampo ci sono Locatelli e Thuram. In attacco Nico Gonzalez punta centrale supportato da Weah, Koopmeiners e Mbangula.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1); Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis, Jutgla. Allenatore: Nicky Hayen

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta