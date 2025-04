Juventus-Monza, dove vedere il match valido per la 34ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 27 aprile alle ore 18:00 presso l‘Allianz Stadium di Torino. Juventus-Monza sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Juventus-Monza. Dopo la sconfitta subita in trasferta a Parma, i bianconeri vogliono riconquistare i tre punti per raggiungere la Champions League. Ora in classifica si trovano ad un punto dal quarto posto, attualmente occupato dal Bologna e a pari punti con la Lazio, a quota 59.

La scelta di inserire un altro attaccante, oltre a Vlahovic, ovvero Kolo Muani non si è rivelata vincente. L’attaccante francese, arrivato nel mercato invernale sotto la guida di Thiago Motta, sembrava aver preso le redini della zona offensiva, scansando l’attaccante serbo. Nella prime partite con la maglia bianconera ha segnato in diverse occasioni, mostrando doti di atleticità e corsa non indifferenti. Nell’ultima sfida, in quel di Parma, è stato spostato in una zona più arretrata, sostanzialmente nella zona di trequarti. Il risultato non è stato dei migliori, anche se il calciatore non ha sfruttato a dovere una grossa opportunità avuta nel primo tempo.

Juventus-Monza. L’andamento con il nuovo tecnico Tudor non sembra essere cambiato rispetto a quello di Motta. Su 4 incontri disputati, 7 punti frutto di due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Ora la squadra deve dare tutto in queste ultime cinque partite per riuscire a conquistare un posto nella prossima Champions League.

Discorso differente per gli avversari di domenica dei bianconeri. Con più di un piede nella zona retrocessione, potrebbero esserci matematicamente a partire da lunedì sera, qualora una serie di risultati si avverassero.

Comunque è solo questione di tempo, se non questa la prossima giornata sarà decisiva per sancire la retrocessione in Serie B. Quest’anno la formazione biancorossa non è mai sembrata in grado di lottare per rimanere in Serie A. Una rosa carente dal punto di vista tecnico, con pochi innesti nel corso della stagione.

Dove vedere Juventus-Monza in diretta TV e streaming:

Data: 27 aprile

Canale tv: Zona DAZN, Sky Sport

Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Juventus-Monza, match valevole per la 34ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Monza sarà trasmessa anche in diretta tv su SKY Go Italia, Sky Sport 1, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (Ita) per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Monza in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus-Monza è a cura di Dario Mastroianni, affiancato da Fabio Bazzani al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Monza, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Monza in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Monza, le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor.

Monza (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. Allenatore: Alessandro Nesta