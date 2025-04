iPhone 17 Air: il nuovo modello ultrasottile avrà 12GB di RAM

Apple si prepara a rivoluzionare la sua gamma con l’arrivo di iPhone 17 Air, caratterizzato da un design ultra-sottile spesso solo 5,5 mm, e dotato di 12GB di RAM, la stessa quantità presente nei modelli iPhone 17 Pro. Questa scelta posizionerà il modello Air come un’alternativa davvero potente rispetto al modello base, che invece dovrebbe mantenere gli attuali 8GB di RAM—a meno che Apple non riesca a risolvere i problemi di approvvigionamento nella catena produttiva.

Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 17 Air prenderà il posto della versione ‘Plus’ nella line-up, ma invece di essere una semplice variante, sarà una proposta di fascia alta dal punto di vista delle prestazioni. Diversamente da quanto visto con iPhone 16 Plus, che condivideva lo stesso processore e la stessa RAM del modello base, le nuove strategie di Apple puntano a differenziare nettamente l’Air. L’analista Ming-Chi Kuo conferma che la quantità di RAM sarà uno degli elementi chiave di questa differenziazione: iPhone 17 Air sarà allineato ai Pro per quanto riguarda la memoria, lasciando indietro il modello base se non ci saranno miglioramenti nelle forniture.

Più RAM, multitasking avanzato e nuove funzioni iOS

L’incremento della RAM sarà fondamentale non solo per le prestazioni generali, ma anche per supportare le nuove funzionalità attese con iOS 19. Tra queste, una delle più importanti è il supporto a una Stage Manager-like interface su iPhone con utilizzo di display esterni: un sistema che richiederà più memoria per garantire un’esperienza di multitasking fluida e senza lag, simile a quanto già avviene su iPad e Mac.

Per quanto riguarda il modello base di iPhone 17, Ming-Chi Kuo suggerisce che Apple potrebbe equipaggiarlo con 12GB di RAM, ma solo se la situazione delle forniture lo permetterà. La decisione definitiva verrà presa entro il prossimo mese, in tempo per l’avvio della produzione di massa. Se invece le difficoltà nella supply chain dovessero persistere, il modello base manterrà gli attuali 8GB.

Impatto sui fornitori e possibili aumenti di prezzo

L’aumento della RAM rappresenterà un vantaggio significativo per i fornitori principali di Apple, Micron e SK Hynix, ma al tempo stesso farà salire i costi di produzione. Questo potrebbe portare a un aumento dei prezzi dei nuovi iPhone, anche se Apple non ha ancora definito quale strategia commerciale adotterà.

Attualmente, tutti i modelli di iPhone 16 sono dotati di 8GB di RAM. Nonostante la concorrenza Android offra già quantitativi maggiori, le prestazioni dell’iPhone restano eccellenti grazie ai chip della serie A18. Il salto a 12GB di RAM su iPhone 17 Air e Pro offrirà però un vantaggio concreto nelle attività multitasking, posizionando Apple in modo più competitivo rispetto alla gamma Galaxy S25 e agli altri top di gamma Android.

Tabella riepilogativa RAM iPhone 17 (ipotizzata):

Modello RAM Note iPhone 17 8GB/12GB* Dipende dalla disponibilità forniture iPhone 17 Air 12GB Allineato ai modelli Pro iPhone 17 Pro 12GB Confermato iPhone 17 Pro Max 12GB Confermato

*La versione base potrebbe ricevere 12GB solo se i problemi di supply chain saranno risolti.

Questa nuova strategia di Apple evidenzia l’importanza crescente della memoria RAM per supportare funzioni avanzate e mantenere la competitività nei confronti dei principali rivali Android.