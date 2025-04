Pronostico “Atalanta – Lecce” e Probabili formazioni”

La prossima sfida tra Atalanta e Lecce al Gewiss Stadium rappresenta un crocevia per entrambe le squadre: i nerazzurri inseguono il sogno europeo, mentre i salentini lottano per restare in Serie A. Analizziamo i temi principali del match.

Stato di forma delle squadre

Atalanta

La squadra di Gasperini arriva all’appuntamento galvanizzata da due successi consecutivi che hanno rafforzato la posizione in zona Champions. Nonostante una stagione interna altalenante, l’Atalanta ha mostrato solidità e spirito di gruppo, fondamentali per affrontare il finale di stagione.

Lecce

Il Lecce vive una fase molto difficile, con una lunga serie negativa e pochissimi punti raccolti nelle ultime giornate. L’attacco fatica a segnare e la difesa si è rivelata spesso vulnerabile, lasciando la squadra a ridosso della zona retrocessione.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) Lecce (4-2-3-1) Carnesecchi (P) Falcone Toloi (D) Veiga Hien (D) Gaspar Kossounou (D) Baschirotto Bellanova (C) Gallo De Roon (C) Pierret Ederson (C) Coulibaly Zappacosta (C) Pierotti De Ketelaere (T) Helgason Lookman (A) Morente Retegui (A) Rebic

(P=Portiere, D=Difensore, C=Centrocampista, T=Trequartista, A=Attaccante)

Analisi tattica e indisponibili

Atalanta deve fronteggiare alcune assenze in difesa, ma può contare sulla profondità della rosa e sull’inventiva dei suoi uomini offensivi. Il modulo 3-4-1-2 garantisce copertura ma anche grande spinta sulle fasce.

Lecce sceglie la solidità del 4-2-3-1: Baschirotto guida la difesa, mentre in avanti tutto ruota intorno a Rebic, chiamato a dare nuova linfa a un attacco in difficoltà.

Chiavi del match

Fattore campo: L’Atalanta deve sfruttare l’appoggio del proprio pubblico per imporre il proprio gioco fin dai primi minuti.

L’Atalanta deve sfruttare l’appoggio del proprio pubblico per imporre il proprio gioco fin dai primi minuti. Motivazioni: Lecce ha bisogno di punti salvezza e giocherà con il coltello tra i denti, mentre l’Atalanta vuole blindare la qualificazione europea.

Lecce ha bisogno di punti salvezza e giocherà con il coltello tra i denti, mentre l’Atalanta vuole blindare la qualificazione europea. Assenze e rotazioni: L’organizzazione difensiva dell’Atalanta potrebbe essere messa alla prova dalle rotazioni obbligate.

Pronostico

Alla luce della differente condizione psicofisica e della qualità della rosa, i padroni di casa partono favoriti. Il Lecce però, spinto dall’urgenza di far punti, potrebbe provare a sorprendere approfittando di eventuali cali di concentrazione dei nerazzurri.

Riepilogo

Squadra Obiettivo Ultime 5 partite Giocatore chiave Atalanta Qualificazione Champions 2V-0N-3P De Ketelaere Lecce Salvezza 0V-1N-4P Rebic

La sfida tra Atalanta e Lecce promette intensità e tensione, con due squadre motivate da obiettivi opposti ma ugualmente determinanti per il loro futuro in campionato.