Pronostico INTER – ROMA e Probabili formazioni”

La sfida tra Inter e Roma rappresenta uno dei punti più alti di questa Serie A, a cinque giornate dalla fine. I nerazzurri sono lanciati verso il titolo ma devono reagire dopo una sconfitta inattesa. I giallorossi sono in crescita e ancora in piena lotta per un posto nelle coppe europee. In campo, si affrontano due squadre dal grande valore tattico e tecnico, guidate da allenatori di grande esperienza.

Stato di Forma delle Squadre

Squadra Ultime 5 Partite Punti nelle ultime 5 Gol Fatti Gol Subiti Inter 2V 2N 1P 8 8 5 Roma 3V 2N 0P 11 6 3

L’Inter ha attraversato un piccolo passaggio a vuoto, ma in generale la squadra di Inzaghi ha mantenuto un ritmo da scudetto per tutta la stagione. La Roma, con Ranieri, ha trovato solidità e risultati importanti, costruendo una striscia di imbattibilità che ha restituito entusiasmo e fiducia al gruppo.

Statistiche a Confronto

Inter Roma Punti 71 54 Posizione 1ª 7ª Gol segnati 72 47 Gol subiti 31 32 Vittorie in casa/trasferta 12 (casa) 5 (trasferta) Pareggi 3 (casa) 7 (trasferta) Sconfitte 1 (casa) 4 (trasferta)

L’Inter ha costruito gran parte del suo successo sui numeri interni: quasi impeccabile tra le mura amiche. La Roma fuori casa ha dimostrato di saper essere solida ma spesso si è fermata sul pari.

Analisi Tattica

Inter: Inzaghi si affida a un 3-5-2 molto collaudato, con esterni sempre protagonisti e grande libertà offensiva per Lautaro Martínez. Il centrocampo, guidato da Barella e Calhanoglu, è il motore della manovra, con la difesa che ha saputo garantire sicurezza per tutta la stagione.

Roma: Ranieri alterna 4-3-3 e 4-2-3-1, con maggiore attenzione alla fase di non possesso. Pellegrini e Dybala sono chiamati a inventare tra le linee, mentre il lavoro degli esterni e la solidità dei centrali difensivi saranno determinanti per resistere alla pressione nerazzurra.

Precedenti Recenti

Ultimi 5 Scontri Diretti Vittorie Inter Vittorie Roma Pareggi 4 1 0

L’Inter ha spesso avuto la meglio negli ultimi confronti, sia per qualità individuale che per organizzazione collettiva.

Probabili Formazioni

Inter (3-5-2) Roma (4-2-3-1) Sommer Svilar Pavard Mancini de Vrij Smalling Bastoni Llorente Dumfries Karsdorp Barella Cristante Calhanoglu Paredes Mkhitaryan Pellegrini Dimarco El Shaarawy Thuram Dybala Lautaro Martínez Lukaku

Le formazioni sono indicative e potrebbero subire variazioni nelle ultime ore.

Quote Principali

Esito Quota Inter vincente 1.76 Pareggio 4.02 Roma vincente 5.04 Gol di entrambe 1.85 Inter -1 Handicap 2.30 (*)

(*) La quota handicap può variare tra i bookmaker.

Pronostico Inter-Roma

La gara promette spettacolo ed equilibrio, ma la profondità della rosa e la forza del gruppo Inter appaiono come fattori decisivi, soprattutto davanti al proprio pubblico. La Roma arriva a San Siro con entusiasmo e una difesa ritrovata, ma spesso nei big match fuori casa ha pagato dazio.

Previsione: Inter favorita per qualità, motivazione e ambiente. Possibile però che la Roma riesca a rendere la partita più equilibrata del previsto, soprattutto nel primo tempo. La giocata “Inter vincente” è consigliata, con un occhio alla possibilità che entrambe vadano a segno.