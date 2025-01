Colpo Calciomercato del Manchester United: preso Dorgu dal Lecce per 40 milioni

Manca ormai solo l’ufficialità ma l’affare Manchester United – Lecce sul trasferimento di Dorgu è ai titoli di coda.

Dopo un altalenante trattativa col club inglese ed il possibile inserimento nelle ultime ore della Juventus oltre che del Napoli che da tempo corteggiava l’esterno danese, il Manchester United ha rilanciato l’offerta fatta la scorsa settimana mettendo sul piatto 40 milioni di euro.

Il Manchester United ha fatto di tutto per avere subito il trasferimento di Patrick Dorgu e ha alzato l’offerta a 35 milioni di euro che saranno versati subito nelle casse del Lecce più altri 5 miloni di Bonus legati a prestazioni e obiettivi raggiunti.

Un affare che entra nella storia della Società US Lecce perchè si tratta della cessione di un suo calciatore più pagata in assoluto.

Il Manchester United è al 12° posto in classifica in Premier League con 29 punti dopo 23 giornate e sta vivendo risultati altalenanti.

Dopo l’arrivo del nuovo tecnico Ruben Amorim dallo Sporting Lisbona non è cambiato molto e quella di questa stagione è stata definita la peggiore della storia dei “Red Devils”.

Per questo servono rinforzi urgenti soprattutto sulla fasce per cercare di invertire la rotta e salvare una stagione sin qui fallimentare.

Dorgu ha solo 20 anni ed è cresciuto nella primavera del Lecce ma ha già accumulato più di 51 presenze in Serie A segnando 3 gol in questa stagione con la maglia del Lecce e dimostrandosi molto abile ricoprire tutti i ruoli su entrambe le fasce sia in alto che in basso, a destra e sinistra.

Proprio una settimana fa l’accordo sembrava dover essere rimandato a giugno perchè la dirigenza del Lecce con il Presidente Sticchi Damiani dopo l’incontro avvenuto a Milano aveva fatto sapere al Club inglese che l’obiettivo salvezza era primario per il Lecce e che Dorgu fino a giugno avrebbe dovuto contribuire all’obiettivo della permanenza in Serie A del club salentino.

L’offerta della scorsa settimana si era fermata a 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus ma in questi ultimi giorni gli inglesi vista anche l’ingresso di altri club nella trattativa non hanno voluto rischiare di perdere l’esterno danese e hanno subito rilanciato e fatto al Lecce un offerta irrinunciabile.

Ma il calciatore aveva fatto sapere alla società che non voleva perdere l’occasione di giocare in una squadra del calibro del Manchester United e che voleva che la trattativa andasse a buon fine.

Il Presidente Saverio Sticchi Damiani a tal proposito sulle eventuali distrazioni di calciomercato di Dorgu ed il suo calo di prestazioni aveva detto: “Abbiamo fatto una scelta controcorrente, per coerenza con quanto detto in precedenza ai nostri tifosi per mantenere inalterato l’organico. Il ragazzo è stato un po’ disorientato la scorsa settimana, ma in questa è stato sul pezzo. Di lui se ne sta parlando fin troppo. Cercheremo di fare resistenza, finché questo avrà una logica. Di fronte a cose più grandi di noi dovremo valutare cosa sarà meglio per il club. Bello perché è un ragazzo che viene dalla Primavera, è un segnale del percorso che sta facendo il nostro club che ha la forza, grazie a bilanci sani, di poter dire no, finché questo ha una logica insisteremo nel dire di no”.

Infatti quella di Patrick Dorgu sta per essere per le casse del Lecce la più grande plus valenza della sua storia dopo quelle di Morten Hjulmand ceduto allo Sporting Lisbona e Pongracic ceduto l’estate scorsa alla Fiorentina.

Per il centrocampista Morten Hjulmand lo Sporting Lisbona nell’agosto 2023 aveva dovuto sborsare 21 milioni di euro mentre la Fiorentina per Pongracic ha sborsato 15 milioni di euro più bonus.

Il Lecce grazie a questa esorbitante plus-valenza potrà rinforzare la sua rosa della prima squadra e renderla molto più competitiva anche se pensare di farlo in questa sessione di calciomercato invernale resta difficile visto la mancanza di tempo con la data di chiusura fissata a lunedì 3 Febbraio.

I ricavi della cessione però di Dorgu però non potranno essere tutti utilizzati per fare calciomercato perchè c’è da ripianare anche il debito accumulato nelle due stagioni della pandemia 2020/21 e 2021/22. Il Governo in quella fase di emergenza per tutti aveva disposto degli aiuti alle società calcistiche che dovevano essere restituiti nelle 5 annualità successive ed il Lecce conta di chiudere questo debito in 3.

Per quanto riguarda gli arrivi in questa sessione di calciomercato il Lecce ha già acquistato l’ala Karlsson dal Bologna 10 giorni fa.

Nelle ultime ore sono sbarcati in Salento dal Portogallo il difensore centrale Tiago Oliveira e il terzino destro Danilo Veiga per cercare di rinforzare un reparto in completa emergenza visti gli infortuni di Gaspar e la partenza di Pelmard che era stato messo fuori rosa dopo il ritiro della patente a dicembre.