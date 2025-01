Calciomercato Dorgu: Lecce rifiuta offerta monstre del Manchester United

Il Manchester United ha fatto un’offerta allettante al Lecce per il trasferimento di Patrick Dorgu: i Red Devils hanno messo sul piatto 30 milioni di euro più 5 milioni di Bonus ma il club salentino ha rifiutato l’offerta ritenendola bassa.

I Red Devils hanno bisogno urgentemente di rinforzi dopo che Ruben Amorim ha definito la sua squadra come “la peggiore nella storia” del Manchester United. Lo United al momento è 13° in classifica in Premier League con 26 punti dopo 22 Giornate a -24 dal Liverpool capolista.

Nonostante le prestazioni incoraggianti contro Liverpool e Arsenal all’inizio del mese, i segnali delle ultime due partite indicano che i giocatori di Amorim stanno faticando a comprendere cosa il loro allenatore voglia da loro. Infatti domenica scorsa lo United è stato sconfitto in casa all’Old Traffort per 3 a 1 dal Brighton.

Dorgu ha solo 20 anni, ma ha già accumulato più di 50 presenze in Serie A segnando già 3 con in questa stagione con la maglia del Lecce e dimostrandosi molto abile ricoprire tutti i ruoli su entrambe le fasce sia in alto che in basso, a destra e sinistra.

Calciomercato Lecce: l’offerta del Manchester United per Patrick Dorgu

Vista la crisi di gioco e risultati il Manchester United è chiaramente intenzionato a portare nuovi giocatori che possano adattarsi al modulo 3-4-3 di Amorim e aiutare i Red Devils a fare progressi.

L’interessamento dello United per Dorgu, che è mancino, indica un desiderio di aggiungere incisività offensiva dai terzini e, più in generale, sostenere l’idea tattica di Amorim.

Dorgu in questo campionato di Serie A con il Lecce giocando sulla fascia sia a destra che a sinistra ha segnato tre gol e fornito un assist in 20 presenze giocando per una squadra che lotta per evitare la retrocessione. Nella passata stagione con D’Aversa prima e Gotti poi aveva giocato da terzino mentre quest’anno si è dimostrato molto abile in posizione più avanzata giocando come ala destra o sinistra nell’ultimo terzo del campo. Il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, ha detto il mese scorso a Gazzetta dello Sport: ‘Patrick Dorgu può giocare come ala sinistra o destra, corre come tre giocatori e sa trovare il gol. Ha un motore che nessun altro ha.’”

Dorgu risponde al profilo di giocatore che il club sta perseguendo da quando l’impero INEOS di Ratcliffe ha preso il controllo operativo nel febbraio dello scorso anno: giovane, proveniente da club dell’Europa continentale e con un potenziale valore di rivendita. Tuttavia, gli arrivi estivi di Leny Yoro, Manuel Ugarte e Joshua Zirkzee hanno dimostrato che acquistare al di fuori della Premier League non è sempre una transizione semplice.

La giovane promessa danese non è ancora un giocatore completamente formato, ma il Manchester United è stato attratto dal suo enorme potenziale.

Il Manchester United è seriamente interessato al terzino del Lecce Dorgu. A tal proposito c’è stato un incontro a Milano tra una delegazione dello United e per il Lecce Pantaleo Corvino affiancato da Sticchi Damiani dove gli inglesi avrebbero formalizzato un offerta di 30 milioni di euro più 5 di Bonus.

Corvino ha fatto sapere che Dorgu non è in vendita in questa finestra di mercato, ma il fatto che il Lecce stia intrattenendo negoziazioni dimostra che potrebbe partire per il giusto prezzo. La possibilità di vendere a un club della grandezza dello United potrebbe essere allettante, dato l’ottimo record del Lecce nel trovare nuovi giocatori e trarne profitto.

Il Lecce ha rifiutato la prima offerta dello United e la sua richiesta è di almeno 40 milioni di euro (34 milioni di sterline).

Lo United deve quindi cercare di colmare questo divario nelle trattative e accontentare Dorgu che sembra entusiasta del trasferimento e di giocare in Premier League con i “Red Devils”.

Seguiranno ulteriori colloqui tra Manchester United e Lecce nel tentativo di raggiungere un accordo, anche se lo United dovrebbe cercare di chiudere rapidamente visto che c’è anche il Napoli molto interessato al giovane danese.