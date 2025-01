Whale investono 175 Milioni sulla DogeCoin

Dogecoin - Techsporty.com

Nonostante il mercato delle criptovalute abbia affrontato una fase di forte pressione di vendita, Dogecoin (DOGE) si è distinto come un punto focale per trader e investitori. In particolare, l’attenzione si è concentrata sull’accumulo di DOGE da parte dei cosiddetti “whale”, ovvero investitori di grande portata che gestiscono ingenti quantitativi di criptovalute.

Un Whale Sposta 175 Milioni di DOGE

Secondo Whale Alert, un noto tracker di transazioni blockchain, un whale ha recentemente trasferito 175,27 milioni di DOGE, per un valore di circa 54,68 milioni di dollari, dal wallet di Binance a un portafoglio sconosciuto. Questo trasferimento massiccio ha alimentato le speculazioni sulle intenzioni del whale, poiché l’identità del wallet rimane sconosciuta.

“⚠️ 175,274,112 #DOGE ($54,687,521 USD) trasferiti da #Binance a un portafoglio sconosciuto” – Whale Alert.

Questo evento non è isolato. Analisi on-chain di Coinglass evidenziano che, nelle ultime 48 ore, circa 72 milioni di dollari in DOGE sono stati ritirati dagli exchange, un segnale generalmente interpretato come rialzista, poiché suggerisce che gli investitori stanno accumulando invece di vendere.

Aumento delle Attività Nonostante il Calo del Prezzo

Secondo un rapporto di CNF, si prevede che Dogecoin possa raggiungere i 3 dollari durante questo ciclo di mercato. Questo ottimismo è supportato dall’accumulo di circa 140 milioni di dollari in DOGE da parte di whale che detengono tra 10 e 100 milioni di DOGE nel corso di una sola settimana.

Attualmente, Dogecoin viene scambiato a 0,3354 dollari, con un aumento del 2,04% nelle ultime 24 ore, ma con un calo del 2,41% nella settimana precedente. È interessante notare che il volume di scambi è aumentato del 180% nello stesso periodo, segnalando un crescente interesse da parte dei trader.

Un altro dato significativo è il rapporto Long/Short, che si attesta a 1,15, con il 53,50% dei trader principali in posizioni long, confermando un sentiment generalmente positivo.

Possibilità di una Rottura Rialzista

DOGE sta attualmente operando vicino al suo livello di supporto critico di 0,30 dollari, un punto che storicamente ha innescato movimenti al rialzo significativi. Gli analisti di mercato suggeriscono che questa fase di accumulo da parte di whale e detentori a lungo termine potrebbe preparare il terreno per un rally del 30%, con un possibile raggiungimento di 0,42 dollari nel breve termine.

Questo scenario ottimistico è rafforzato dall’aumento continuo dell’attività dei whale, dalla riduzione dell’offerta disponibile sugli exchange e dal forte incremento del volume di scambi. Complessivamente, questi fattori indicano una traiettoria promettente per Dogecoin nel contesto attuale del mercato delle criptovalute.

Mentre il mercato delle criptovalute affronta un periodo di incertezza, Dogecoin continua a catturare l’interesse degli investitori, soprattutto di quelli con grandi capitali. Le recenti tendenze di accumulo suggeriscono che il meme coin potrebbe essere pronto per un’altra fase di crescita significativa. Tuttavia, come sempre nel mercato delle criptovalute, è importante monitorare attentamente gli sviluppi futuri e considerare i rischi associati a investimenti di questo tipo.