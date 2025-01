Video Gol Highlights Venezia-Verona 1-1: sintesi 27-01-2025

Il Risultato di Venezia-Verona 1-1, 22° giornata Serie A: il derby veneto si conclude con un pareggio insoddisfacente che non risolve i problemi di classifica di entrambe. Pochissime occasioni e un gol ciascuno e sul risultato nulla da dire, se non che ci si aspettava maggior voglia di vincere da tutte e due le squadre.

Tchatchoua risponde a Zerbin.

Il Venezia va a 16 punti, è sempre penultimo e il distacco dal quartultimo posto, ora occupato anche dal Verona insieme a Lecce e Parma, è ora di 4 punti.

La Sintesi di Venezia-Verona 1-1

In un primo tempo molto tattico a partire meglio sono gli scaligeri, che all’11° vanno vicini al vantaggio con un sinistro sul primo palo di Serdar, bravo a liberarsi di vari avversari ed entrare in area, sul quale è decisivo Stankovic con i piedi.

Non c’è un chiaro predominio e così si procede per tentativi, ma un altro lampo improvviso è quello che porta in vantaggio, alla prima incursione, i lagunari: Zerbin serve Pohjanpalo al limite dell’area e il finlandese calcia trovando un muro gialloblu, ma il pallone filtra comunque in area e arriva all’ex esterno del Napoli, che va a segno facilmente.

Non ci sono altre emozioni per quanto riguarda il primo tempo, che termina dopo tre minuti di recupero.

Il secondo tempo è ancor meno scoppiettante, anzi è piuttosto noioso, ma al 76° si riaccende all’improvviso per merito degli ospiti: il neo entrato Dani Mosquera va in fuga sulla fascia destra e serve Sarr all’indietro e il tiro di questi, rivelatosi impreciso a dir poco, si trasforma in un assist per Tchatchoua, appostato sottoporta per il facile tocco vincente.

Al minuto 85 il Venezia torna in avanti e sfiora il 2-1 con Busio: lo statunitense calcia al volo da dentro l’area dopo la sponda di Zampano su cross di Nicolussi Caviglia e Montipò è bravissimo a sventare il tentativo deviando in corner. Non accade altro e il triplice fischio giunge dopo quattro minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Venezia-Verona 1-1

Il Tabellino di Venezia-Verona 1-1

Venezia (3-5-2): Stankovic; Haps, Idzes, Candé; Zerbin (87′ Carboni), Doumbia (80′ Bjarkason), Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson (68′ Zampano); Oristanio (80′ Yeboah), Pohjanpalo (87′ Gytkjaer). Allenatore: Di Francesco

Verona (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric (63′ Dani Mosquera); Suslov (82′ Lazovic); Tengstedt (40′ Kastanos), Sarr (82′ Rocha Livramento). Allenatore: Zanetti

Marcatori: 28′ Zerbin e 76′ Tchatchoua

Ammoniti: Pohjanpalo e Kastanos