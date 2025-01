Video Gol Highlights Milan-Parma 3-2, sintesi 26-01-2025

Il Risultato di Milan-Parma 3-2, 22° giornata Serie A:I problemi sono sempre gli stessi, i reparti scollati e l’abulia a fasi alterne di alcuni, tacendo sull’eventualità che alcuni remino contro una società ridicola chiedendo chiarezza, ma l’orgoglio a volte subentra a tutto ciò che manca ed ecco servita una rimonta da infarto con ben due gol in pieno recupero. Ma solo l’orgoglio si salva, mentre il resto è da censurare. Dopo la Champions League, sarà tempo di derby, il terzo stagionale: il Milan sfodererà una prestazione d’orgoglio come quella vista in Supercoppa o sarà un’altra partita di sofferenza, aggravata dall’assenza di Fofana, diffidato e ammonito oggi dal solito, scadente, chirurgico signor Abisso Rosario da Palermo?

I gol di Cancellieri e Delprato, intervallati dal rigore di Pulisic, fanno tremare il Milan, che si salva solo dopo il 90° grazie a Reijnders e Chukwueze.

Il Milan va a 34 punti ed è a -3 dal 5° posto occupato dalla Juventus, mentre il Parma è quartultimo a 20 insieme al Lecce.

La Sintesi di Milan-Parma 3-2

Il Milan tiene bene il campo e crea anche due potenziali occasioni che Gabbia e Leao, non sfruttano calciando male da posizione molto favorevole, mentre il guardingo Parma si limita alla difensiva con qualche sortita sporadica.

Poco dopo il 20° Leao cade in area dopo un contrasto di Hernani, ma il signor Abisso lo fa rialzare e anche questa volta i rossoneri non godono della possibilità di andare a segno dagli undici metri.

Da una delle sporadiche iniziative di cui sopra, a sorpresa, i ducali traggono il massimo profitto: al 24°, dopo uno scivolone di Hernandez, Cancellieri ha il tempo di accentrarsi e calciare con il sinistro inventando una traiettoria a giro che Maignan non può assolutamente sventare. Gran gol e ospiti in vantaggio.

La partita, ora meno tattica, diventa bella e, dopo un gol annullato a Morata per offside, al 27° il Parma è pericolosissimo in contropiede, ma Hernandez in scivolata evita il peggio anticipando Man.

Al minuto 35 un corner per i padroni di casa si conclude con un’uscita folle di Suzuki su Pavlovic, letteralmente abbiattuto: Abisso stavolta dà il rigore e Pulisic lo trasforma al 38° con un tiro potente che il portiere parmense quasi riesce a intercettare.

I minuti finali, nel corso dei quali Fofana viene ammonito e dovrà saltare il derby, vedono i rossoneri ancora in avanti e vicinissimi al raddoppio con Reijnders, il cui tiro angolato da dentro l’area è respinto da Suzuki al 43°. La prima frazione non offre altro e termina dopo un minuto di recupero.

Allo scoccare del quarto d’ora della ripresa il Milan, rivoluzionato con ben quattro innesti, è riuscito a creare un solo pericolo con il solito Reijnders, salito sulla linea dei trequartisti e protagonista con un bel tiro respinto da Suzuki, ma prcedentemente anche il Parma aveva fatto venire qualche brivido ai rossoneri con un gran tiro di Hernani alto di poco.

A metà ripresa trascorsa da un pezzo si conta un’altra occasione per parte, un tiro del solito Reijnders alto di un soffio e uno di Almqvist respinto da Maignan con un grande intervento.

Quest’ultima azione prelude al nuovo vantaggio parmense siglato da Delprato, pronto al tap-in vincente dopo un miracolo di Maignan su tiro di Camara.

Al minuto 88 Pavlovic trova il pareggio di testa, ma è in offside, mentre nel primo dei sei minuti di recupero è buono il gol di Reijnders: l’olandese riceve palla da Musah, entra in area e batte Suzuki con un bel destro angolato.

Subito dopo, Jovic si divora il 3-2 calciando su Marte da dentro l’area, ma ci pensa Chukwueze a farlo al minuto 95 deviando con il ginocchio un precedente colpo di testa di Pavlovic. Il gol è regolare e la partita termina una volta scoccato il sesto e ultimo minuto di recupero.

Highlights e Video Gol di Milan-Parma 3-2

Il Tabellino di Milan-Parma 3-2

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (77′ Jovic), Gabbia, Pavlovic, Hernandez (46′ Bartesaghi); Musah, Fofana (56′ Chukwueze), Reijnders; Pulisic, Morata (56′ Abraham), Leao (46′ Bennacer). Allenatore: Sergio Conceicao

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Sohm, Hernani (70′ Haj Mohamed); Man (69′ Almqvist), Cancellieri (83′ Hainaut), Mihaila (78′ Lovik); Djuric (70′ Camara). Allenatore: Pecchia

Marcatori: 24′ Cancellieri, 38′ rig. Pulisic, 80′ Delprato, 92′ Reijnders e 95′ Chukwueze

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Pavlovic, Vogliacco, Sohm, Fofana, Delprato, Haj Mohamed e Hainaut