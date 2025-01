Video Gol Highlights Milan-Girona 1-0: sintesi 22-01-2025

Il Risultato di Milan-Girona 1-0, 7° giornata Champions League: a un gran bel primo tempo segue una ripresa con occasioni sporadiche e alla fine sono i rossoneri a ottenere tre punti importantissimi che valgono almeno il passaggio ai playoff.

Ottimo il Girona, fuori comunque dalla coppa, che mette spesso in difficoltà il Milan sfiorando per due volte il gol sullo 0-0 e vedendosene annullato uno per offside.

Leao segna il gol decisivo e fa vedere al Milan gli ottavi di finale.

Come detto, gli spagnoli sono eliminati essendo 31° con 3 punti, mentre il Milan, 6° con 15 punti al pari dell’Atletico Madrid è virtualmente ai playoff.

I rossoneri in cado di vittoria tra una settimana a Zagabria sono matematicamente nella top 8 e sono qualificati agli ottavi di Finale di Champions League mentre un risultato diverso comporterebbe calcoli fastidiosi e potrebbe costringere il Milan a giocarsi lo spareggio.

La Sintesi di Milan-Girona 1-0

La partita inizia male con l’immediato infortunio di Emerson Royal, uscito malconcio per uno scontro di gioco già al 4° minuto e rimpiazzato da Calabria, e non pare proseguire nel verso giusto poiché nei primi dieci minuti Gazzaniga ferma le conclusioni di Leao e Reijnders.

Più in là sbagliano malamente Musah, che sceglie un tiro complicato al posto di un comodo assist, e soprattutto sbaglia Hernandez quando, al 24°, calcia malissimo in beata solitudine spedendo non si sa come il pallone sulla parte alta della traversa.

Alla mezz’ora i rossoneri sbattono anche sul palo, colpito da Musah con un tiro dalla lunga distanza dopo azione personale, ma successivamente la difesa si sfalda come al solito e il Girona sfiora per due volte la rete, ma Maignan è superlativo su Van de Beek da due passi e su Tsygankov che prova di prima intenzione.

Al 37° i padroni di casa trovano il fondamentale vantaggio con Leao: servito da Bennacer dopo gran recupero, il portoghese avanza a su modo e scarica un fulmine sotto la traversa lasciando di sale Gazzaniga.

Il Girona non si scompone, e nell’ultimo dei cinque minuti di recupero, sfiora ancora la rete con Herrera, solo davanti a Maignan che gli si oppone da fenomeno qual è. Per il primo tempo è tutto.

La ripresa è più avara di occasioni, ma non d’intensità, ma al 57° un brivido corre sulla schiena del pubblico di casa a causa del bellissimo gol del pareggio di Gil, che trafigge Maignan con uno spettacolare tiro a giro sul palo lontano: il VAR annulla per fuorigioco dell’attaccante, che era oltre la linea difensiva al momento del passaggio.

Dopo un bel tiro di Leao terminato di poco a lato al 69°, la partita non offre più emozioni e si conclude dopo cinque minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Milan-Girona 1-0

Il Tabellino di Milan-Girona 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (4° Calabria), Pavlovic, Gabbia, Hernandez; Bennacer (72′ Pulisic), Fofana; Musah, Reijnders (72′ Terracciano), Leao; Morata (64′ Abraham). Allenatore: Sergio Conceicao

Girona (4-3-2-1): Gazzaniga; Martinez, Lopez, Krejci, Blind; Herrera (77′ Portu), Romeu, Van de Beek (72′ Asprilla); Tsygankov (72′ Martin), Gil (72′ Danjuma); Ruiz (72′ Stuani). Allenatore: Michel

Marcatori: 37′ Leao

Arbitro: Stieler

Ammoniti: Fofana, Gil, Hernandez e Martin