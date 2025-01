Video Gol Highlights Dinamo Zagabria-Milan 2-1: sintesi 29-01-2025

Il Risultato di Dinamo Zagabria-Milan 2-1, 8° giornata Champions League: prima sconfitta per Sergio Conceicao ed è una sconfitta pesante per i rossoneri che vengono condannati agli spareggi Play Off di Champions League.

Contro i modesti croati della Dinamo Zagabria il Milan sbaglia completamente approccio, non tira quasi mai in porta e subisce passivamente il poco che i padroni di casa creano e perdendo meritatamente.

A poco serve la scusa dell’inferiorità numerica perché l’avversario era davvero battibile, anche con l’uomo in meno, e a poco serve dire che quel rigore tolto dal VAR era in realtà da dare perché non vi era alcun fallo precedente. Ad ogni modo, la Dinamo Zagabria, già eliminata, merita solo applausi per l’atteggiamento degno di una partita europea, mentre una strigliata generale, oltre a un reset totale dal punto di vista tattico, dovranno essere i primi punti all’ordine del giorno di domani in quel di Milanello.

Gli autori dei gol sono Buturina, Pulisic e Pjaca.

Bastava solo un pareggio per qualificarsi tra le prime otto, e invece il Milan chiude al 13° posto e dovrà affrontare i playoff per accedere agli ottavi di finale infittendo inutilmente un calendario già gonfio di impegni. L’avversario, che si saprà il 31 gennaio, sarà una tra Juventus e Feyenoord (rossoneri teste di serie), mentre agli ottavi potrebbe esserci l’Inter, se il playoff verrà superato.

La Sintesi di Dinamo Zagabria-Milan 2-1

La partenza è lenta e nessuna delle contendenti si scopre facendo, così, pensare a una partita tattica almeno nella prima mezz’ora.

Ciò può andar bene per i croati, ma non per il Milan, che deve vincere per mettersi al riparo da sorprese e paga il suo atteggiamento a causa di un errore di uno dei singoli, Gabbia, che al 18° perde palla in fase di costruzione dal basso e agevola Baturina per il facile tiro da distanza ravvicinata.

Quel che accade dopo è persino peggiore: vero è che non rischia più nulla o quasi, ma nemmeno reagisce o cerca di farlo e nei minuti finali perde anche Musah, espulso per doppia ammonizione (primo giallo per una reazione a un fallo e secondo per una strattonata al limite dell’area).

I cartellini di Musah non sono gli unici, infatti finiscono sul taccuino anche Pulisic, Misic, Pjaca e Maignan. Nessuno era diffidato, ma è un allarme per il secondo tempo.

Come se non bastasse, nel primo dei quattro minuti di recupero Stojkovic, liberato in area dall’autore del gol con un perfetto lancio, si divora il 2-0 graziando i rossoneri. Successivamente l’arbitro fischia la fine della prima parte di ostilità, ostilità vere.

La ripresa inizia malissimo per il Milan, che incassa il raddoppio da Stojkovic venendo salvato dal VAR che, a differenza del l’arbitro, nota la mano galeotta dell’assistman Baturina in fase di costruzione; subito dopo, il pareggio alla prima occasione: Pulisic, servito da Tomori, si gira in area e calcia di sinistro fulminando Nevistic.

Rimesse le cose a posto, e tirato un sospiro di sollievo per un altro gol annullato ai croati per offside di Pierre-Gabriel, il Milan cerca di iniziare a giocare, ma al 60° viene trafitto ancora da Pjaca: l’ex, tra le altre, della Juventus, entra in area su assist di Pierre-Gabriel e trova l’angolo con un bel sinistro.

Tre minuti dopo, interviene nuovamente il VAR per verificare il rigore che l’arbitro assegna al Milan per un fallo di Nevistic su Leao: l’intervento è da rigore, ma prima di entrare in area il portoghese aveva commesso fallo su un difensore e perciò il rigore diventa calcio di punizione per i locali.

Non accade molto nei minuti successivi eccetto due parate del portiere croato su un colpo di testa di Pulisic e su un bel tiro di prima intenzione di Leao. Nel finale si vedono due dei nuovi entrati, Abraham e Okafor: il primo prova di testa, ma debolmente, mentre il secondo si divora il 2-2 calciando fuori da buona posizione.

Altro non accade e, dopo ben sette minuti di recupero, cala il sipario sulla fase a campionato e il gelo sul Milan, costretto ai playoff.

Highlights e Video Gol di Dinamo Zagabria-Milan 2-1

Il Tabellino di Dinamo Zagabria-Milan 2-1

Dinamo Zagabria (3-5-2): Nevistic; Torrente, Theophile-Catherine, Mmaee; Pierre-Gabriel (92′ Jakirovic), Baturina (92′ Mbuku), Ademi (70′ Rog), Misic, Pjaca (71′ Ristovski); Stojkovic (74′ Cordoba), Kulenovic. Allenatore: Cannavaro

Milan (4-3-3): Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia (46′ Terracciano), Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders (82′ Abraham); Pulisic, Morata (46′ Chukwueze), Leao (82′ Okafor). Allenatore: Sergio Conceicao

Marcatori: 19′ Baturina, 53′ Pulisic e 60′ Pjaca

Arbitro: Letexier

Ammoniti: Pulisic, Misic, Musah, Pjaca, Maignan e Nevistic

Espulsi: 39′ Musah