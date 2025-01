Video Gol e Highlights Lecce – Inter 0-4, sintesi 26-01-2025

Video Gol e Highlights di Lecce – Inter 0-4: partita senza storia al Via del Mare con la squadra di Inzaghi che domina in lungo e largo e porta a casa i 3 punti.

Lecce-Inter – TechSporty.com

Finisce 0 a 4 al “Via del Mare il match tra il Lecce di Giampaolo e l’Inter di Simone Inzaghi.

L’Inter vince con lo stesso punteggio della passata sempre stagione sempre 4 a 0 al “Via del Mare” e porta a casa 3 punti preziosi che gli permettono di portarsi a -3 dal Napoli capolista con il match contro la Fiorentina ancora da recuperare.

L’Inter apre subito le marcature al 6° minuto con Frattesi, poi vengono annullate 2 reti ai nerazzurri per fuorigioco prima che Lautaro nel finale di primo tempo porta il punteggio sullo 0 a 2.

In apertura di ripresa dopo che il Lecce nei primi 10 minuti aveva mostrato intraprendenza e voglia di riaprire il match, l’Inter chiude la pratica con i gol di Dumfries ed il calcio di rigore trasformato da Taremi.

Seconda sconfitta consecutiva per i salentini che restano fermi a 20 punti al quartultimo posto insieme al Parma con un solo punto di vantaggio sull’Hellas Verona terzultimo.

Venerdì 31 Gennaio nell’anticipo della 23° Giornata ci sarà al Tardini proprio lo scontro diretto salvezza tra Lecce e Parma.

Sintesi di Lecce – Inter 0-4:

Al 6° Minuto l’Inter passa subito in vantaggio.

Gran giocata di Thuram che salta Baschirotto e mette in mezzo per Frattesi che non deve fare altro che spingere in porta per l’1 a 0 dei nerazzurri.

Al 9° su azione di calcio d’angolo Baschirotto va a staccare di testa ma il pallone termina alto.

Al 16° viene ammonito De Vrij per un fallo su Krstovic con i salentini che chiedevano addirittura il rosso.

Al 21° Thuram a tu per tu con Falcone manda fuori da un metro e spreca una clamorosa occasione.

Al 24° l’Inter combinazione Lautaro per Calos Augusto che batte Falcone ma gol annullato per fuorigioco.

Al 25° ancora un altro gol annullato all’Inter con Frattesi che viene servito da Thuram e mette in rete. Anche in questo caso viene segnalato il fuorigioco e si resta sul punteggio di 0 a 1.

Al 29° ci prova Dorgu per il Lecce con un gran sinistro ad incrociare dal limite dell’area ma il pallone termina di poco a lato.

Al 39° Lautaro segna il gol del raddoppio per l’Inter.

Con un gran sinistro dal limite dell’area l’attaccante argentino fulmina Falcone!

In apertura di ripresa subito diverse occasioni per il Lecce per riaprire la partita.

Prima Krstovic si fa trovare pronto in area e di testa manda alto.

Al 53° cross di Dorgu dalla sinistra per Helgason che prova la deviazione al volo di sinistro ma il pallone termina a lato.

Al 55° ci prova Krstovic con un gran tiro dal limite dell’area che chiama alla risposta Sommer.

Nel migliore momento del Lecce arriva il gol dell’Inter che chiude definitivamente la partita.

Imbucata di Zielinski per Lautaro che di tacco pesca Dumfries che si inserisce e con un bel sinistro a giro batte per la terza volta Falcone.

Al 59° Inzaghi manda in campo Taremi e Barella al posto di Lautaro e Mkhitaryan.

Al 60° c’è un calcio di rigore per l’Inter per un fallo di Falcone che stende Frattesi in area.

Sul dischetto va proprio il nuovo entrato Taremi che spiazza Falcone e mette in rete.

Al 76° ci prova Ramadani con un gran tiro di destro ma è bravissimo Sommer a volare e togliere il pallone dall’incrocio dei pali!

Highlights di Lecce – Inter 0-4:

Tabellino di Lecce – Inter 0-4:

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Jean, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly (1′ st Ramadani), Pierret (27′ st Kaba), Helgason; Pierotti, Krstovic (41′ st Burnete), Tete Morente (38′ st Karlsson). A disp.: Fruchtl, Samooja, Borbei, Bonifazi, Gallo, McJannet. All.: Giampaolo

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij (1′ st Bisseck), Bastoni; Dumfries (17′ st Buchanan), Frattesi (30′ st Asllani), Zielinski, Mkhitaryan (13′ st Barella), C. Augusto; Thuram, Lautaro (13′ st Taremi). A disp.: Martinez, Calligaris, Arnautovic, Pavard, Dimarco. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 6′ Frattesi, 39′ Lautaro, 12′ st Dumfries, 16′ st rig. Taremi (I)

Ammoniti: De Vrij, Taremi, S. Inzaghi (I)