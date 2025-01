Video Gol e Highlights Empoli -Bologna 1-1 e Sintesi 25-01-2025

Video Gol e Highlights di Empoli – Bologna 1-1: toscani in vantaggio con Colombo e raggiunti nel finale di primo tempo. Secondo tempo ricco di occasioni con il Bologna che spinge alla ricerca della vittoria ma il match termina in parità.

Al Castellani termina in pareggio 1 a 1 l’anticipo del sabato sera della 22° Giornata di Serie A tra Empoli e Bologna.

I padroni di casa erano passati in vantaggio con Colombo al 24° minuto, il pareggio del Bologna arriva nel finale di primo tempo al 44° con Dominguez.

L’Empoli di D’Aversa raccoglie un punto prezioso per la salvezza dopo le due sconfitte consecutive entrambe per 3 a 1 contro Lecce e Inter.

I toscani non vincono in campionato dal match in trasferta contro il Verona dell’8 dicembre per 4 a 1.

Da allora hanno raccolto 5 sconfitte e 2 pareggi e dopo un ottimo avvio di stagione sono piombati in piena zona retrocessione. L’Empoli infatti ha 21 punti insieme al Cagliari ed è a +2 sul Verona terzultimo.

Il Bologna di Italiano dopo l’ottima prova in Champions League contro il Borussia Dortmund vinta in rimonta per 2 a 1 e la vittoria col Monza di domenica scorsa perde l’occasione di accorciare sulla Juventus e portarsi a -1 dai bianconeri.

I felsinei sono al 6° posto con 34 punti a -3 dalla Juventus che è quinta e -5 dal quarto posto occupato dalla Lazio.

Sintesi di Empoli – Bologna 1-1:

L’Empoli di D’Aversa inizia il match in modo deciso e pressa il Bologna a tutto campo.

I padroni di casa passano in vantaggio al 24°: passaggio col contagiri di Jacopo Fazzini che manda Giuseppe Pezzella sulla sinistra che serve in mezzo un ottimo pallone per Lorenzo Colombo che si lancia per deviare in rete sul primo palo. Colombo nel mettere in rete finisce anche per scontrarsi con Lukasz Skorupski ma solo dopo aver preso la palla.

Al 44° il Bologna trova il pareggio grazie ad un fantastico destro al volo di Benjamin Dominguez sul secondo palo sul cross di Charalampos Lykogiannis.

In apertura di ripresa Colombo riesce solo a sfiorare un cross di Fazzini permettendo a Skorupski di respingere con un pugno mentre poco dopo Devis Vasquez vola per deviare un gran tiro di Jens Odgaard dal limite dell’area.

C’è stata un’enorme opportunità per il Bologna sul tiro al volo di Sam Beukema con Vasquez che ha fatto un vero miracolo.

Mattia Viti si è fermato stringendosi la parte superiore della coscia durante il recupero, così l’Empoli si è ritrovato a tutti gli effetti in 10 uomini negli ultimi minuti.

Highlights di Empoli – Bologna 1-1:

Tabellino di Empoli – Bologna 1-1:

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidz, Ismajli, Viti; Gyaesi, Henderson (13′ st Maleh), Grassi (26′ st Anjorin), Pezzella (37′ st Cacace); Esposito, Fazzini; Colombo (37′ st De Sciglio). A disposizione: Perisan, Seghetti, Sambia, Zurkowski, Tosto, Marianucci, Bacci, Bembnista, El Biache, Brayan, Konaté. All.: D’Aversa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis (30′ st Juan Miranda); Freuler, Moro (28′ st Ferguson); Ndoye, Odgaard (28′ st Fabbian), Dominguez (39′ st Iling-Junior); Dallinga (1′ st Castro). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Posch, Casale, El Azzouzi, Pobega, Cambiaghi, De Silvestri. All.: Italiano

Arbitro: La Penna

Marcatori: 24′ Colombo (E), 44′ Dominguez (B)

Ammoniti: Henderson (E), Grassi (E), Pezzella (E)