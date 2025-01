Torna la Coppa Italia: sotto con i quarti di finale

A febbraio sarà nuovamente tempo di Coppa Italia, col torneo che dopo gli ottavi disputati nel mese di dicembre, è arrivato alla fase dei quarti di finale.

Le prime quattro squadre che hanno staccato il pass per questo turno della coppa nazionale sono state il Bologna, che ha eliminato il Monza vincendo 4-0, il Milan, che ha liquidato il Sassuolo con un rotondo 6-1, l’Empoli che ha estromesso la Fiorentina ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, e la Lazio che ha avuto la meglio 3-1 sul Napoli.

Le hanno poi raggiunte la Juventus, vittoriosa 4-0 sul Cagliari, l’Atalanta, con il 6-1 sul Cesena, la Roma, dopo il 4-1 inflitto alla Sampdoria e l’Inter, che ha avuto la meglio 2-0 contro l’Udinese.

Le squadre maggiormente indiziate per la vittoria finale, stando alle quotazioni medie sul torneo disponibili nei nuovi siti scommesse italiani 2025 elencati da oddschecker.it, sono tutte presenti nei quarti di finale della Coppa Italia in corso.

Ma andiamo a vedere più nello specifico gli abbinamenti dei Quarti di Finale che ci sono stati nel tabellone.

Atalanta – Bologna

Il primo quarto di finale in programma è quello tra Atalanta e Bologna, il 4 febbraio alle 21:00 a Bergamo. Per questa partita, inevitabilmente, la favorita è la squadra di Gian Piero Gasperini, che avrà dalla sua il fattore campo e una rosa indubbiamente più forte rispetto a quella allenata da Vincenzo Italiano. Ad ogni modo la Dea, concentrata su obiettivi come il campionato e la Champions League, potrebbe dare spazio a diverse seconde linee, e di questo potrebbe provare ad approfittare il sodalizio rossoblù. Da parte dei bergamaschi, tuttavia, potrebbe esserci l’intenzione di arrivare in fondo e provare a vincere questo trofeo, che solo nelle ultime cinque stagioni gli è sfuggito per tre volte in finale.

Milan – Roma

Uno dei quarti più avvincenti si giocherà a San Siro il 5 febbraio alle 21:00 tra Milan e Roma. I rossoneri, quando in panchina c’era ancora Paulo Fonseca, sostituito a inizio 2025 da Sergio Conceiçao (che ha poi vinto la Supercoppa Italiana battendo l’Inter in finale in Arabia Saudita) hanno guadagnato l’accesso ai quarti grazie alla goleada sul Sassuolo, compagine che attualmente milita in Serie B, ma ora avranno di fronte un avversario di ben altro livello.

La Roma di Claudio Ranieri, infatti, pur vivendo una stagione ricca di difficoltà, con le panchine saltate di Daniele De Rossi e Ivan Juric, ha una rosa di tutto rispetto ed è una squadra in netta ripresa, che potrebbe mettere la Coppa Italia in cima ai suoi obiettivi.

Inter – Lazio

A San Siro si giocherà anche un altro quarto di finale molto importante, ovvero quello in cui l’Inter sfiderà la Lazio, il 25 febbraio alle 21:00. La squadra di Simone Inzaghi, grande ex della partita, ha ottenuto la qualificazione a spese dell’Udinese nella gara degli ottavi giocata in casa, ed è la favorita per questo match a eliminazione diretta. I nerazzurri, ad ogni modo, dovranno fare attenzione poiché la formazione allenata da Marco Baroni, oltre ad essere una squadra con importanti risorse, è già stata in grado di far fuori il Napoli, attuale capolista della Serie A, con una prova magistrale all’Olimpico.

Juventus-Empoli

Il 25 febbraio alle 21:00 si giocherà anche il match dei quarti di finale tra Juventus ed Empoli, forse il meno equilibrato tra i match di questi quarti di finale. Dopo il poker inflitto al Cagliari, all’Allianz Stadium arriverà un’altra squadra che in campionato lotta per non retrocedere e che parte inevitabilmente sfavorita.

Dal canto loro, gli azzurri guidati da Roberto D’Aversa, non avevano nulla da perdere e partivano indietro nei pronostici anche per quanto riguarda il derby toscano contro la Fiorentina, poi sconfitta ai calci di rigore. Tutto, però, lascia pensare che le forze dell’Empoli potrebbero essere più concentrate sulla lotta salvezza.