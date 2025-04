Video Gol Highlights Parma-Juventus 1-0 : Sintesi 21-04-2025

Video Gol e Highlights Parma-Juventus 1-0, 33° Giornata Serie A: la decide Pellegrino al termine della prima frazione di gioco.

Vittoria preziosissima per i gialloblu che riescono ad allontanarsi per un momento dalla zona retrocessione. Bianconeri che frenano nella loro rincorsa ad un posto in Champions, scavalcati dal Bologna, ora avanti di un punto.

Sintesi di Parma-Juventus 1-0

Partenza e subito pericolosi gli ospiti al primo minuto. Locatelli è bravo a ricevere la sfera al limite dell’area e calciare in porta con il destro, sfiorando l’angolo basso.

Verso il quarto d’ora si fanno vedere i padroni di casa, con Bonny che riesce a crearsi uno spazio per la conclusione, ma Kelly lo mura.

Al ventesimo minuto Sohm perde palla, Kalulu scatta sulla fascia destra, va al cross, ma il colpo di testa di Vlahovic termina fuori.

Alla mezz’ora è Bonn che prova una conclusione con il tacco volante da corner, ma l’esito è negativo. U minuto più tardi ci prova Pellegrino dalla distanza, ma non impensierisce Di Gregorio.

VANTAGGIO DEL PARMA! Azione che si sviluppa da un lato all’altro, Valeri crossa al centro per Pellegrino, bravo a staccare di testa e fulminare Di Gregorio!

Finisce il primo tempo con il vantaggio ducale. Ripresa che inizia con gli ospiti che premono e schiacciano i ducali nella propria metà campo. Comunque, non riescono a creare particolari occasioni da goal.

Al quarto d’ora, invece, gli emiliani arrivano al tiro con Sohm, il quale dopo uno scambio con Pellegrino e dopo una bella progressione, arriva al tiro troppo debole, facile preda di DI Gregorio.

Nonostante i bianconeri abbiamo maggiore possesso palla, non riescono a creare opportunità tali da impensierire il portiere Sukuzi. Sterili azioni offensive, senza particolari invenzioni o imprevedibilità.

Dalla metà della ripresa finalmente i piemontesi riescono ad avvicinarsi maggiormente all’area avversaria e a concludere verso lo specchio della porta avversaria. Prima è Yildiz che cerca una botta violenta ma il suo tentativo viene ribattuto, quindi Kolo Muani prova a piazzare con il destro ma trova attento il portiere nipponico.

Dopo una conclusione errata di Hernani dalla distanza su calcio di punizione, c’è il tempo per assistere ad un tentativo di Kelly con un colpo di testa che termina abbondantemente fuori dall’area di rigore.

Due minuti più tardi Conceiçao prova una conclusione con il mancino, a giro, quasi dalla lunetta dell’area di rigore, ma l’esito è fuori misura. Lo stesso attaccante esterno portoghese prova una conclusione, sempre con il mancino, ma la sfera viene deviata in angolo!

I ducali provano a liberarsi della pressione bianconera, molto forte negli ultimi minuti, ma la loro foga non gli permette di essere lucidi e ripartire con ordine.

Gli ultimi minuti di gioco sono alquanto pieni di foga da entrambe le parti. Ci sono più errori, meno lucidità, con gli emiliani che faticano a reggere la forza d’urto degli uomini di Tudor.

Nei minuti di recupero c’è ancora tempo per vedere alcune occasioni pericolose costruite dai bianconeri. Prima con Conceicaio, il quale calcia con il mancino dal limite, ma la sfera termina fuori di poco. Un minuto più tardi ci prova sul primo palo, ma trova attento Suzuki.

Al triplice fischio prima sconfitta per Tudor alla guida dei biaconeri!

Highlights e Video Gol di Parma-Juventus 1-0

Tabellino di Parma-Juventus 1-0

Parma (3-5-2): Suzuki; Vogliacco (10′ Hainaut), Leoni, Valenti; Delprato, Bernabé [10′ Estevez (46′ Hernani)], Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino (75′ Man), Bonny (86′ Almqvist). All. Chivu.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly (86′ Costa); McKennie (57′ Yildiz), Locatelli (86′ Douglas Luiz), Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez (86′ Weah), Kolo Muani; Vlahovic (46′ Conceicao). All. Tudor.

ARBITRO: Chiffi (Padova)

GOL: 46′ Pellegrino (P)

ASSIST: 46′ Valeri (P)

AMMONITI: 25′ Sohm (P), 49′ Hernani (P), 53′ Gonzalez (J), 69′ Locatelli (J), Yildiz (76′)

ESPULSIONI: –

NOTE: