Sorteggio Play Off Champions League: Juventus-PSV, Feyenoord-Milan e Brugge-Atalanta

E’ stato effettuato a Nyon il Sorteggio per i Play Off di Champions League che decreteranno le 8 squadre che passeranno agli ottavi e affronteranno le prime 8 già qualificate dalla fase a Gironi. Il sorteggio ha scongiurato l’eventuale derby tra Milan e Juventus e vedrà le due italiane contro due olandesi rispettivamente Feyenoord e PSV, mentre l’Atalanta trova i belgi del Club Brugge.

Il sorteggio di oggi a Nyon non includeva le prime otto squadre classificate nella fase a gironi che sono Liverpool, Barcellona, Arsenal e Aston Villa, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lille che sono già qualificate agli ottavi di finale, il cui sorteggio avverrà il 21 febbraio.

Tra le Big che non sono rientrate nelle prime 8 e dovranno passare dai Play Off per qualificarsi agli ottavi c’è lo scontro tra i campioni d’Europa del Real Madrid di Ancelotti ed il Manchester City di Pep Guardiola.

Le due squadre si affrontano per la quarta stagione consecutiva nella fase a eliminazione diretta di Champions League.

Il City e il Madrid si sono affrontati nei quarti di finale la scorsa stagione, pareggiando entrambe le gare prima che le merengues passassero ai rigori e successivamente conquistassero il titolo battendo il Borussia Dortmund in finale. L’anno precedente, il Manchester City aveva vinto 5-1 nel doppio confronto delle semifinali, prima di battere l’Inter in finale e completare uno storico triplete.

Tuttavia, il contesto questa volta è leggermente diverso. Il City ha faticato a mantenere la sua solita forma dominante in questa stagione, ottenendo solo tre vittorie nella fase a gironi della Champions League e perdendo terreno nella corsa al titolo di Premier League.

Nel frattempo, anche il Real Madrid ha avuto un inizio di stagione incerto, sebbene la squadra di Carlo Ancelotti, che include la stella Kylian Mbappé, abbia ritrovato una forma migliore nelle ultime settimane.

Il Bayern Monaco sfiderà il Celtic mentre c’è il derby francese tra il Paris Saint-Germain ed il Brest.

Le gare di andata degli spareggi si giocheranno l’11 e il 12 febbraio, mentre quelle di ritorno si disputeranno la settimana successiva, il 18 e il 19 febbraio.

The knockout phase play-offs are set ‚úÖ#UCLdraw pic.twitter.com/9KWMSgQWoD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 31, 2025

Date e Orari Play Off delle italiane:

Evitato il Derby italiano tra Juventus e Milan e contemporaneamente anche quello olandese tra PSV e Feyenoord visto che le 4 squadre erano accoppiate nello stesso slot.

La Juventus affronterà il PSV Eindhoven con match di andata martedì 11 febbraio alle 21:00 a Torino ed il ritorno il Olanda mercoledì 19 Febbraio sempre alle 21:00.

Il Milan giocherà il match di andata in Olanda contro il Feyenoord mercoledì 12 Febbraio alle 21:00 ed il ritorno a San Siro martedì 18 Febbraio alle 18:45.

L’Atalanta di Gianpiero Gasperini trova i belgi del Bruges e giocherà il match di andata mercoledì 12 Febbraio alle 18:45 in Belgio ed il ritorno a Bergamo martedì 18 Febbraio alle 21:00.

Play Off Champions League Date e Orari Andata e Ritorno:

Partite di andata

11/02 ore 18:45: Stade Brestois 29 (FRA) – Paris Saint-Germain (FRA)

11/02 ore 21:00: Juventus (ITA) – PSV Eindhoven (NED)

11/02 ore 21:00: Manchester City (ENG) – Real Madrid C.F. (ESP)

11/02 ore 21:00: Sporting Clube de Portugal (POR) – Borussia Dortmund (GER)

12/02 ore 18:45: Club Brugge KV (BEL) – Atalanta BC (ITA)

12/02 ore 21:00: AS Monaco (FRA) – SL Benfica (POR)

12/02 ore 21:00: Celtic FC (SCO) – FC Bayern München (GER)

12/02 ore 21:00: Feyenoord (NED) – AC Milan (ITA)

Partite di ritorno

18/02 ore 18:45: AC Milan (ITA) – Feyenoord (NED)

18/02 ore 21:00: Atalanta BC (ITA) – Club Brugge KV (BEL)

18/02 ore 21:00: FC Bayern München (GER) – Celtic FC (SCO)

18/02 ore 21:00: SL Benfica (POR) – AS Monaco (FRA)

19/02 ore 18:45: Borussia Dortmund (GER) – Sporting Clube de Portugal (POR)

19/02 ore 21:00: Paris Saint-Germain (FRA) – Stade Brestois 29 (FRA)

19/02 ore 21:00: PSV Eindhoven (NED) – Juventus (ITA)

19/02 ore 21:00: Real Madrid C.F. (ESP) – Manchester City (ENG)

Quando si giocano le partite a eliminazione diretta di Champions League

Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale e semifinali: 21 febbraio 2025

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo 2025

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile 2025

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025

Finale: 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.