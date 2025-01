Sorteggio Champions League: Data, orario, formato e come seguire i play-off della fase a eliminazione diretta

Sorteggi Champions League - credit UEFA.com

Le ultime partite della Fase a Gironi della rinnovata Champions League si giocheranno questa settimana, con le squadre in lotta per un posto nella fase a eliminazione diretta.

Liverpool e Barcellona sono le uniche due squadre già qualificate agli ottavi di finale, avendo assicurato un piazzamento tra le prime otto la scorsa settimana.

Il Manchester City spera di raggiungere i play-off ed evitare l’eliminazione, ma i posti rimanenti sono ancora in ballo, con le squadre che cercano di garantirsi l’accesso automatico alla fase successiva e saltare i play-off.

Sorteggio Champions League: Data e orario

Il sorteggio per i play-off della fase a eliminazione diretta della Champions League si terrà venerdì 31 gennaio presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon, in Svizzera, alle 12:00.

I tifosi potranno seguire il sorteggio in diretta sul sito ufficiale di UEFA.com.

Il sorteggio sarà probabilmente trasmesso anche sul canale YouTube della UEFA e su TNT Sports.

Sorteggio Champions League: Come funziona?

Il sorteggio coinvolgerà le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella classifica della fase a gironi.

Questi 16 team verranno suddivisi in due gruppi da otto:

Squadre classificate dal 9° al 16° posto saranno teste di serie.

Squadre dal 17° al 24° posto non saranno teste di serie.

Ogni coppia di squadre verrà inserita in urne separate in base alla loro posizione nella classifica. Ad esempio:

Le squadre classificate al 23° e 24° posto formeranno una coppia nell’urna 23/24.

Il sorteggio inizierà con le squadre non teste di serie, che verranno posizionate in uno dei due bracket: argento o blu. Le squadre teste di serie saranno poi abbinate nello stesso modo, rispettando i bracket prestabiliti.

Le squadre teste di serie giocheranno l’andata dei play-off in trasferta e il ritorno in casa.

Preparazione delle urne:

Per il sorteggio vengono predisposte otto urne. Le palline contenenti i nomi delle squadre teste di serie e non teste di serie vengono inserite a coppie nelle urne corrispondenti, contrassegnate in base alla posizione in classifica nella fase campionato.

Inizio del sorteggio con le non teste di serie:

Il sorteggio inizia con le squadre non teste di serie, assegnando a ciascuna una posizione predeterminata sul tabellone.

Si parte dalle squadre classificate al 23°/24° posto e si procede fino a quelle al 17°/18° posto .

e si procede fino a quelle al . Una pallina viene estratta dall’urna delle squadre classificate al 23° e 24° posto e aperta per mostrare la squadra.

La prima squadra estratta viene collocata nel lato argento del tabellone, mentre la seconda squadra viene assegnata al lato blu .

viene collocata nel lato del tabellone, mentre la viene assegnata al lato . Questa procedura viene ripetuta per tutte le altre non teste di serie.

Sorteggio delle teste di serie:

Dopo aver completato l’assegnazione delle squadre non teste di serie, il sorteggio prosegue con le teste di serie, partendo dall’accoppiamento 15°/16° posto.

La prima squadra estratta dalla relativa urna viene assegnata al lato argento del tabellone, e la seconda al lato blu .

del tabellone, e la seconda al lato . Si prosegue con le altre coppie fino a completare il tabellone, terminando con le squadre classificate al 9°/10° posto.

Ritorno in casa per le teste di serie:

In linea di principio, le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa.

Date dei play-off della fase a eliminazione diretta

Andata : Martedì 11 febbraio Mercoledì 12 febbraio

: Ritorno : Martedì 18 febbraio Mercoledì 19 febbraio

:

Qualificate agli ottavi di finale:

Liverpool, Barcellona

Qualificate agli ottavi o ai play-off:

Arsenal, Aston Villa, Atalanta, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Brest, Celtic, Dortmund, Feyenoord, Inter, Juventus, Leverkusen, Lille, Milan, Monaco, Real Madrid

In lotta per i play-off:

Manchester City, PSG, Club Brugge, Benfica, PSV, Sporting Lisbona, Stoccarda, Dinamo Zagabria, Shakhtar Donetsk

Eliminate:

Bologna, Stella Rossa Belgrado, Girona, Lipsia, Slovan Bratislava, Sparta Praga, Sturm Graz, Young Boys