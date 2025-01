Serie B, risultati 23° giornata 24/25/26-01-2025: lo Spezia vince il big match con il Sassuolo e il Pisa accorcia, in coda vince solo il Sudtirol

Spezia-Sassuolo 2-1: i liguri colgono un successo importantissimo ai danni della capolista e probabilmente la loro stagione trova una svolta positiva. A costingere i neroverdi alla resa è l’inatteso terzino Vignali, autore della doppietta decisiva, mentre è inutile la rete di Mulattieri, in gol per il momentaneo 1-1. Lo Spezia va a 45 punti e accumula 9 punti di vantaggio sulla Cremonese 4° ed è a -2 dal Pisa e a -7 dall’avversario odierno, che resta saldamente in vetta con 52 punti.

Cesena-Bari 1-1: il nuovo acquisto dei romagnoli La Gumina, entrato nella ripresa, sigla dal dischetto il gol che consente loro di vanificare il vantaggio barese firmato da Favilli e ai pugliesi, tra l’altro in undici contro dieci per tutti i secondi quartantacinque minuti per via dell’espulsione di Calò, ecco servita l’ennesima occasione precata. In classifica le due squadre sono sempre appaiate al 6° posto con 30 punti.

Cosenza-Cittadella 0-1: un’autorete di Dalle Mura nei minuti iniziali basta ai veneti per espugnare il “San Vito-Marulla” e così allontanarsi ancor di più dalle secche di una cassifica cortissima avvicinandosi addirittura ai playoff, al momento distanti solo tre lunghezze, mentre i calabresi rimangono ultimi da soli con 18 punti.

Frosinone-Sudtirol 0-3: grazie a una doppietta di Merkaj e al rigore finale di Casiraghi gli altoatesini vanno a 22 punti e lasciano il penultimo posto salendo al 16°, mentre il Frosinone resta a 21 e ne prende il posto.

Juve Stabia-Carrarese 2-1: Prisco e Adorante danno vittoria e 5° posto solitario ai campani con tanto di allungo a danno di Bari e Cesena, seste con 30 punti, mentre i toscani, inutilmente in gol con Schiavi, restano decimi con 27.

Mantova-Sampdoria 2-2: avanti di due gol a fine primo tempo grazie a Depaoli, i liguri vengono rimontati nella ripresa da Trimboli e Mancuso e la loro classifica si complica ulteriormente essendo ora 16° a 22 punti insieme al Sudtirol, mentre i lombardi sono 10° con 28.

Brescia-Catanzaro 2-3: Iemmello pareggia dopo il vantaggio lombardo di Nuamah e sbaglia il rigore dell’1-2, Bonini rimedia successivamente, mentre nel finale, dopo che Bianchi aveva ripristinato la parità, arriva la doppietta inaspettata di Bonini stesso a far esultare i giallorossi. Il Catanzaro va a quota 32 punti ed è 6° a un solo punto dal 5° posto, mentre il Brescia resta a 25 ed è ora 15° in un limbo tra zona playoff e zona playoff distanti rispettivamente cinque e quattro punti.

Pisa-Salernitana 1-0: in dieci per l’espulsione di Marin dopo un solo quarto d’ora, i toscani riescono ugualmente a vincere grazie a Moreo e, mantenuto il vantaggio sullo Spezia, accorciano le distanze dal Sassuolo e dalla vetta andando a -2, 50 punti contro 52, mentre i campani rimangono penultimi con 21 punti in compagnia del Frosinone.

Reggiana-Palermo 2-1: grazie ai centri di Lucchesi e Sersanti, inframmezzati da quello di Ceccaroni, gli emiliani vanno a 28 punti avvicinandosi ai playoff, distanti appena due lunghezze, mentre il Palermo resta 6° con 30.

Cremonese-Modena 2-2: Di Pardo e Palumbo (rigore) rispondono a Vandeputte e De Luca riprende gli ospiti a due minuti dal 90°. Il pareggio finale penalizza i lombardi, che vanno a -8 dallo Spezia 3° e vedono riavvicinarsi Juve Stabia e Catanzaro, mentre il Modena raggiunge Carrarese e Cittadella a 27 e rimane in contatto con la zona playoff.