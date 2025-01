Serie B, risultati 22° giornata 17/18/19-01-2025: il Pisa frena e il Sassuolo vola, ma scricchiola la difesa. Spezia show, gran lotta per playoff e playout

Sampdoria-Cesena 1-2: Riccio illude i liguri, ribaltati poi da Antonucci e Donnarumma, e la situazione diventa sempre più difficile poiché si ritrovano sempre al 15° posto con 21 punti e rischiano di essere trascinati ancor più in basso verso zone davvero pericolose, mentre i romagnoli vanno a 29 e almeno per una notte ritornano in zona playoff assestandosi al 6° posto.

Cittadella-Mantova 1-2: Ruocco e Mancuso (rigore) permettono ai virgiliani, ora a 27, di portar via dal Veneto tre punti importanti per entrambi gli obiettivi, che siano i playoff o la salvezza, mentre i granata, inutilmente a segno con Vita, non sfruttano la caduta della Sampdoria e restano a 24 punti a -3 dai playoff e con altrettante lunghezze di vantaggio sui playout.

Cremonese-Cosenza 3-1: Ricciardi risponde a Pickel nel giro di due minuti nel primo tempo, ma la sua espulsione a metà ripresa fa sì che i lombardi cingano d’assedio i calabresi per oltre mezz’ora trovando, infine, il gol del sorpasso con Vazquez e, in pieno recupero, anche il tris con Johnsen. La Cremonese va a 36 punti e sale al 4° posto allungando momentaneamente sulle altre e accorciando anche sullo Spezia, 3° a 39, mentre il Cosenza è ora ultimo con 18.

Modena-Frosinone 1-1: al vantaggio dei modenesi a opera di Palumbo rispondono i frusinati con Darboe, ma è un pareggio che serve a poco agli emiliani, 12° con 26 punti e ancora fuori dalla zona playoff, e a pochissimo ai laziali, terzultimi con 21 in compagnia di Sampdoria e Salernitana.

Salernitana-Reggiana 2-1: pur ridotti in dieci a causa del’espulsione di Ignacchitti, gli emiliani vanno in vantaggio con Vido, ma i campani riescono a rimontare e vincere grazie alla doppietta di Cerri, a segno su azione e su rigore al decimo minuto di recupero della ripresa. I campani, come accennato sopra, lasciano il Cosenza in coda e sono ora a 21, mentre la Reggiana resta a 25 e manca l’aggancio al treno playoff.

Bari-Brescia 2-2: subito sotto con Lella, i lombardi pareggiano con Bianchi per poi subire l’1-2 da Bellomo, ma nella ripresa Bisoli sigla il 2-2 finale. I pugliesi sono 5° in classifica con 29 punti, mentre il Brescia è 13° con 25.

Catanzaro-Pisa 0-0: il pareggio odierno non è particolarmente drammatico poiché i calabresi restano comunque attaccati alla zona playoff tramite il 7° posto, pur in coabitazione con Bari e Cesena, e i toscani restano secondi con 47 punti, anche se il Sassuolo capolista ora ha cinque punti di vantaggio e lo Spezia altrettanti di svantaggio e potrebbe tornare a insidiarli.

Palermo-Juve Stabia 1-0: Le Douaron segna ancora e i siciliani si prendono il 5° posto andando a far compagnia proprio ai campani a quota 30 punti.

Sassuolo-Sutirol 5-3: gli emiliani sono una macchina da gol e almeno per oggi le tre reti subiti non rappresentano un problema, anche se sono i centri al passivo sono ben 12 nelle ultime cinque partite e non sempre è possibile fare goleade. Gli altoatesini hanno il merito di mettere spesso in difficoltà i neroverdi segnando ben due volte in dieci minuti con Odogwu e Pyyhtia subendo solo da Berardi, autore del momentaneo 1-1. Nella ripresa il Sassuolo accelera e va sul 3-2 in tre minuti con Doig e Boloca, viene raggiunto da Pietrangeli e, siglato il 4-3 con Laurienté, chiude i conti solo dopo il 90° grazie a Volpato. Tanto sonante quanto sofferta, questa vittoria consente agli emiliani di incrementare il vantaggio in vetta andando a +5 sul Pisa, mentre il Sudtirol resta penultimo con 19 punti.

Carrarese-Spezia 0-4: i liguri stravincono sul difficile campo di Carrara grazie alla doppietta di Francesco Pio Esposito, nuovo capocannoniere con 11 reti, di Kouda e di Elia e mantengono un discreto vantaggio, sei punti, sulla Cremonese 4° riuscendo anche a rosicchiare due punti al Pisa, ora a -5. La Carrarese, invece, resta 10° a 27 punti insieme al Mantova.