Pronostico Roma – Eintracht Francoforte e dove vederla in Diretta Streaming

Pre-partita di Roma – Eintracht Francoforte e dove vederla in diretta Streaming, 8° Giornata Europa League Giovedì 30 Gennaio ore 21:00

Nonostante un cammino altalenante nelle 7 Giornate giocate di Europa League la Roma è ancora padrona del suo destino e può accedere agli spareggi per passare poi agli ottavi di Finale.

I giallorossi nelle prime 7 Giornate hanno ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte e sono al 21° posto in classifica con 9 punti.

La settimana scorsa i giallorossi sono usciti sconfitti in Olanda contro l’Az Alkmaar e stasera se vogliono ottenere la qualificazione non possono fallire di nuovo.

In caso di vittoria stasera nel match casalingo contro l’Eintracht di Francoforte la Roma sarebbe sicura di giocarsi i play off qualificazione mentre in caso di pareggio o sconfitta dovrebbe sperare nei risultati delle altre.

L’Eintracht di Francoforte è secondo in classifica con 16 punti, 3 in meno della Lazio capolista, ed è ormai quasi sicuro di essere tra le prime 8 gli basterà infatti non perdere stasera. Diversamente anche in caso di sconfitta i tedeschi difficilmente usciranno dalla top 8 in classifica a meno di una vittoria contemporanea di tutte le concorrenti che sono dietro in classifica.

In caso di sconfitta contro il Francoforte la Roma potrebbe essere eliminata nella prima fase delle Coppe Europee dopo 10 anni. Era infatti la stagione 2014/15 quando la Roma è stata eliminata l’ultima volta già nella fase a Gironi di Champions League.

Dove vedere Roma – Eintracht Francoforte in Diretta Tv e Streaming:

La partita Roma – Eintracht Francoforte valida per l’8° Giornata di UEFA Europa League in programma Giovedì 30 gennaio alle ore 21:00 sarà trasmessa in Diretta Tv sui canali Sky Sport.

Su Sky puoi vedere in esclusiva 185 delle 203 partite a stagione della nuova UEFA Champions League 2024/2025, tutte disponibili anche in 4K.

E’ possibile guardare Roma – Eintracht Francoforte in Diretta Streaming su Sky Go e Now.

Probabili Formazioni di Roma – Eintracht Francoforte:

Ranieri dopo il turn over nel match di campionato contro l’Udinese di domenica stasera metterà in campo tutti i migliori per cercare di vincere la partita e ottenere un importante qualificazione.

La Roma scenderà in campo con il solito 3-4-2-1 con Svilar in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Hummels e N’Dicka. A centrocampo ci sono Konè e Paredes al centro con Saelemaekers a destra e Angelino a sinistra. In attacco Dovbyk punta centrale supportato da Dybala e Pellegrini.

Toppmöller manda in campo il suo Eintracht con un 3-4-2-1 speculare ai giallorossi con Trapp in porta e linea difensiva formata da Collins, Koch e Theate. A centrocampo ci sono Skhiri e Larsson al centro con Kristensen a destra e Brown a sinistra. In attacco Ekitike punta centrale supportato da Götze e Knauff.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All: Ranieri.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Brown; Götze, Knauff; Ekitike. All: Toppmöller.

Pronostico e Statistiche di Roma – Eintracht Francoforte

La Roma ha dalla sua il fattore campo, all’Olimpico i giallorossi hanno perso solo tre delle ultime 45 partite giocate nelle Coppe Europee vincendone ben 33.

Con le squadre tedesche però non va così bene per la Roma con le quali è riuscita a vincere solo tre degli ultimi 14 incontri pareggiandone 5 e uscendo sconfitta 6 volte.

La qualificazione della Roma è davvero sul filo del rasoio e affronterà l’Eintracht Francoforte per la prima volta nella sua storia. I tedeschi si sono già assicurato un posto nella fase a eliminazione diretta di Europa League.

Per quanto riguarda le quote la Roma è data favorita dai bookmakers e la vittoria interna dei giallorossi è quotata a 1.75 mentre quella esterna dell’Eintracht a 4.75. Il pareggio è offerto a 3.60.

La Roma in Europa League non ha mai perso davanti ai propri tifosi e non perde in casa dal match contro l’Atalanta del 2 dicembre scorso.

Entrambe le squadre vantano numeri importanti in attacco: i tedeschi hanno segnato almeno un gol nelle ultime 9 partite consecutive mentre la Roma ha sempre segnato in tutte le partite casalinghe di Europa League giocate finora.

L’Eintracht Francoforte segna in media 2.97 gol a partita in trasferta, un dato che rafforza la probabilità di vedere almeno una gol dei tedeschi all’Olimpico stasera. L’Eintracht infatti ha uno degli attacchi più prolifici sia in Bundesliga che Europa League e giocherà la sua partita a viso aperto non avendo nulla da perdere.

Anche i giallorossi hanno un buon rendimento offensivo all’Olimpico con una media di 1.97 gol a partita.

L’Olimpico sarà sicuramente una spinta importante per i giallorossi ed il nostro pronostico è 1 a 1.75 e Over 2.5 a 1.60.