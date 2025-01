Pronostico Lecce – Inter e dove vederla in Diretta Streaming

Pronostico e dove vedere Lecce – Inter in Diretta Streaming valida per la 22° Giornata di Serie A in programma domenica 26 Gennaio 2025 alle ore 18:00 al “Via del Mare”.

L’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria in Champions League a Praga contro lo Sparta va a giocare a Lecce una trasferta insidiosa per cercare di rimanere in scia del Napoli che ha battuto la Juventus per 2 a 1 al “Diego Maradona” ed è al comando con 6 punti di vantaggio.

I nerazzurri hanno ancora una partita da recuperare a Firenze contro la Fiorentina ed in casa di vittoria a Lecce accorcerebbero a -3 sui partenopei.

Il Lecce di Giampaolo torna al “Via del Mare” dopo due trasferte consecutive dove ha raccolto 3 punti. I salentini hanno vinto a Empoli per 3 a 1 e poi domenica scorsa sono stati travolti dal Cagliari 4 a 1 dopo che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 1 a 0.

Il Lecce è in piena zona retrocessione, con 20 punti è quartultimo insieme al Parma con 1 solo punti di vantaggio sul Verona che è terzultimo. I salentini quest’anno ha perso 11 partite di campionato, vincendone solo 5 e pareggiandone altrettante.

Dove vedere Lecce – Inter in diretta Tv e Streaming

Lecce – Inter sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e Streaming su Dazn. La visione su DAZN è riservata a chi sottoscrive un abbonamento DAZN STANDARD (34,99€) oppure DAZN PLUS (59,99€) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

La telecronaca di Lecce-Inter su Dazn sarà a cura di Giovanni Pardo con commento tecnico di Behrami.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Lecce – Empoli potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Pronostico di Lecce – Inter:

Possibili attaccanti in GOL:

Nikola Krstovic (Lecce)

Nikola Krstovic è l’attaccante del Lecce più concreto e in questa stagione ha segnato un totale di sei gol e fornito un assist in 21 partite di Serie A. Il numero nove del Lecce avrà voglia di segnare ed è uno dei giocatori più importanti oltre che ad essere il punto di riferimento in attacco. Nikola Krstovic può sicuramente rappresentare una minaccia per la difesa dell’Inter.

Lautaro Martinez (Inter)

Il fuoriclasse argentino ha portato la sua squadra alla vittoria per 1-0 sullo Sparta Praga nella recente partita dell’Inter in Champions League. Inoltre Lautaro Martinez è andato a segno anche nelle ultime due partite di Serie A dei nerazzurri contro il Bologna e contro l’Empoli. Lautaro Martinez è il capocannoniere dell’Inter in Champions League ed è sempre una minaccia per la difesa degli avversari. Proprio l’anno scorso al via del Mare segnò una doppietta contro il Lecce.

Lecce-Inter: consigli e quote sulle scommesse

L’Inter vince @5/14 Quinn Bet

Gol oltre 2,5 @7/10 v scommessa

Lautaro Martinez segna @18/5 Ladbrokes

Lecce – Inter Precedenti e Statistiche:

L’Inter è la squadra che ha più vittorie e più gol segnati contro il Lecce in Serie A.

L’Inter ha vinto le ultime sette trasferte di Serie A.

Il Lecce ha perso tutte le ultime cinque partite di campionato giocate contro l’Inter.



Probabili Formazioni di Lecce – Inter:

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Helgason, Pierret, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.