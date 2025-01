Probabili Formazioni Milan – Girona dove vederla in Diretta Streaming

Pre-partita di Milan – Girona e dove vederla in diretta Streaming, 7° Giornata Champions League Mercoledì 22 Gennaio ore 21:00

Dopo la pausa di 40 giorni torna la Champions League con in programma la 7° Giornata e torna anche l’appuntamento europeo del mercoledì in diretta esclusiva su Prime Video.

Questa settimana è il turno del Match di San Siro Milan – Girona delle ore 21:00di mercoledì 22 Gennaio ad essere trasmesso in esclusiva in Diretta Streaming su Prime Video.

Il Milan aveva iniziato questa stagione di Champions League con 2 sconfitte consecutive ma poi ha invertito la marcia e nelle successive 4 Giornate ha ottenuto 4 vittorie consecutive.

I rossoneri hanno 12 punti in classifica e sono al 12° posto insieme a Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Juventus e oggi hanno la possibilità di allungare in classifica e portarsi nelle Top 8 per evitare così i play-off ed approdare direttamente agli ottavi.

Il Girona invece è riuscito a ottenere una sola vittoria nelle sei partite di Champions League disputate e 5 sconfitte. Con appena 3 punti all’attivo gli spagnoli si trovano al 30° posto nella classifica generale e ormai non hanno più nessuna speranza di passare al turno successivo. Anche in Liga il Girona ha risultati altalenanti e domenica è stato sconfitto in casa dal Siviglia, al momento è al 7° posto insieme al Real Sociedad con 28 punti.

Dove vedere Milan – Girona in Diretta Tv e Streaming:

Partita: Milan – Girona

Data: 22 Gennaio 2025

Orario: 21:00

Diretta TV : Prime Video

Diretta Streaming: Prime Video

La partita Milan – Girona valida per la 7° Giornata di UEFA Champions League in programma mercoledì 22 gennaio alle ore 21:00 sarà trasmessa in Diretta Streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

In diretta da San Siro ci saranno le voci di Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Cristiana Girelli e Luca Toni.



La telecronaca di Milan – Girona su Prime Video è affidata come al solito a Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini. Inviati a bordocampo ci saranno Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nella VAR Room di Prime Video ci sarà Gianpaolo Calvarese.

Il match Milan – Girona sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console

Probabili Formazioni di Milan – Girona:

Conceicao manda in campo il suo Milan con il 4-2-3-1 con Maignan in porta e davanti a lui Gabbia e Pavlovic centrali con Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra. I due di centrocampo sono Bennacer e Fofana. In attacco ci sarà Morata come punta centrale supportato da Musah,Leao e Reijnders.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Lopez, Krejci, Blind; Romeu, Martin; Asprilla, Tsygankov, Gil; Ruiz. All. Michel.

Pronostico di Milan – Girona:

Il divario enorme tra le squadre è innegabile. Mentre il Milan ha vinto quattro partite consecutive in Champions League, il Girona è riuscito a ottenere solo una vittoria in sei partite.

Tuttavia il club spagnolo, fuori dalla corsa per le fasi a eliminazione diretta, non ha più nulla da perdere e potrebbe creare qualche sorpresa prima di uscire. Il Milan è stato afflitto da un’irregolarità di rendimento in questa stagione, soprattutto in Campionato, ma dovrebbe essere in grado di resistere contro il Girona.

Per quanto riguarda le quote dei bookmakers il Milan viene dato per grande favorito e l’esito sembra scontato con la vittoria dei rossoneri quotata a 1.45 su Sisal. Il pareggio paga 4.75 su Snai, la vittoria del Girona è quotata a 7 su Lottomatica.

Ci si aspetta una partita ricca di gol ed emozioni. L’over 1.5 è quotato a 1.20 su Sisal ed è molto probabile.

Pronostico: AC Milan – Girona 1 + GOL