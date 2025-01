Pagelle e Tabellino Napoli 2-1 Juventus – Lukaku brilla contro un Thiago Motta spento

NAPOLI, ITALIA – 25 GENNAIO: Frank Anguissa del Napoli segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Napoli e Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona il 25 gennaio 2025 a Napoli, Italia.

Il Napoli di Antonio Conte ha sfoderato una prestazione dominante nel secondo tempo, assicurandosi una vittoria per 2-1 contro la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona. Romelu Lukaku è stato l’uomo partita, trascinando i Partenopei a una fondamentale rimonta.

Napoli

Giocatore Voto Note Meret 7 Sicuro quando chiamato in causa, trasmette tranquillità alla difesa. Di Lorenzo 6.5 Partita solida, ma senza acuti particolari. Rrahmani 6 Preciso, anche se poco sotto pressione. Juan Jesus 5.5 Qualche incertezza in marcatura, meno brillante del solito. Spinazzola 6 Spinge poco, ma è attento in fase difensiva. Anguissa 7.5 Dominante a centrocampo e decisivo con il gol del pareggio. Lobotka 6 Gara ordinata, sostituito nel finale. McTominay 7 Combattivo, si guadagna il rigore con un’azione intelligente. Politano 7.5 Assist per il gol di Anguissa, sempre pericoloso e creativo. Lukaku 8 Uomo partita: gol su rigore e assist decisivo. Un leader. Neres 6.5 Qualche buona giocata, meno incisivo rispetto ad altri compagni. Allenatore Conte 7.5 Secondo tempo impeccabile, tatticamente dominante.

Juventus

Giocatore Voto Note Di Gregorio 7 Eroico nel primo tempo con una grande parata, ma non basta per evitare la sconfitta. McKennie 5 Partita sottotono, poca presenza sulla fascia. Gatti 5 In difficoltà contro Lukaku, mai davvero solido. Kalulu 5.5 Prova discreta, ma soffre la velocità degli avversari. Cambiaso 6 Buona spinta nel primo tempo, cala nella ripresa. Locatelli 4.5 Fallo ingenuo sul rigore, assente nella ripresa. Thuram 6 Cerca di mantenere equilibrio, ma è poco influente. Yildiz 5.5 Non riesce a creare pericoli, esce nel secondo tempo. Koopmeiners 5 Prestazione anonima, non incide. Nico Gonzalez 5 Poco ispirato, perde molti duelli individuali. Kolo Muani 6.5 Segna al debutto, ma sparisce nel secondo tempo. Allenatore Motta 4.5 Non trova soluzioni per contrastare il dominio del Napoli.

Cronaca della Partita

La Juventus era passata in vantaggio nel primo tempo grazie al nuovo acquisto Randal Kolo Muani, che ha segnato al suo sesto tocco con la maglia bianconera. Tuttavia, il Napoli ha risposto con grande intensità nella ripresa, annullando completamente gli avversari, che non sono riusciti a produrre nemmeno un tiro in porta.

Michele Di Gregorio ha inizialmente negato a Lukaku il gol con una parata spettacolare, ma André-Zambo Anguissa ha poi pareggiato con un potente colpo di testa, confermandosi decisivo per la terza partita consecutiva.

La svolta è arrivata quando Lukaku ha servito un passaggio perfetto per Scott McTominay, che si è guadagnato un rigore dopo un fallo di Manuel Locatelli. Il belga ha trasformato il penalty con sicurezza, chiudendo il match.

La decisione di Thiago Motta di lasciare Dusan Vlahovic in panchina per 82 minuti ha sollevato dubbi, ma la Juventus non è riuscita a creare alcuna occasione concreta per pareggiare nel secondo tempo.

IL TABELLINO | NAPOLI – JUVENTUS 2-1

Marcatori: 43′ Kolo Muani (J), 12′ st Anguissa (N), 24′ st rig. Lukaku (N)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka (44′ st Gilmour), McTominay; Politano (37′ st Mazzocchi), Lukaku (44′ st Simeone), Neres (45’+2′ st Ngonge). Allenatore: Conte

Juventus: Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso (20′ st Savona); Locatelli (29′ st Douglas Luiz), Thuram; Yildiz (20′ st Mbangula), Koopmeiners, Gonzalez (29′ st Conceiçao); Kolo Muani (37′ st Vlahovic). Allenatore: Motta

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Cambiaso (J), Lobotka (N), Spinazzola (N), Koopmeiners (J)

Pagelle

Napoli:

Migliore in campo Napoli: Lukaku (8) – Prestazione di forza e qualità. Ha servito l’assist decisivo per il rigore e lo ha realizzato con freddezza. Ha tenuto costantemente in difficoltà Gatti e Kalulu, dimostrando di essere un vero leader. Menzione speciale per Politano, autore dell’assist per Anguissa e sempre pericoloso.

Juventus:

Migliore in campo Juventus: Di Gregorio (7) – Una parata fenomenale per mantenere momentaneamente il vantaggio, anche se non è bastata per evitare la sconfitta. Bene anche Kolo Muani, autore di un gol al debutto.

Peggiore in campo Juventus: Locatelli (4.5) – Il fallo da rigore è stato un errore cruciale. Dopo l’intervallo, è sparito, lasciando il centrocampo della Juventus in balia del Napoli.

Allenatore: Motta 4.5 – Comprensibile subire la pressione del Napoli, ma Motta non ha fatto abbastanza per cambiare il corso della partita. Sostituzioni tardive e poco incisive.

Il Napoli consolida la propria posizione di leader della Serie A, mentre la Juventus deve rispondere a molte domande dopo questa prestazione deludente.