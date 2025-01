Novak Djokovic si ritira per infortunio e Zverev vola in finale agli Australian Open

Novak Djokovic, Australian Open - immagine creata con IA - TechSporty.com

Il dieci volte campione degli Australian Open, Novak Djokovic, è stato fischiato da parte del pubblico della Rod Laver Arena dopo essersi ritirato a sorpresa dalla semifinale contro Alexander Zverev venerdì, in seguito alla sconfitta nel primo set.

Il serbo aveva riportato un infortunio all’inguine durante il quarto di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz martedì ed è sceso in campo con del nastro nero e una fasciatura bianca che avvolgevano la parte superiore della coscia.

Dopo la partita, Djokovic ha rivelato di non aver colpito una palla dalla sua partita precedente e che il dolore era diventato insopportabile.

“Ho fatto tutto il possibile per gestire lo strappo muscolare che avevo,” ha dichiarato.

“Farmaci, questa fasciatura e il lavoro dei fisioterapisti mi hanno aiutato fino a un certo punto, ma verso la fine del primo set ho iniziato a sentire sempre più dolore, ed era troppo da sopportare in quel momento. Una fine sfortunata, ma ci ho provato.”

I commenti sul pubblico e il possibile addio di Djokovic a Melbourne

Riguardo ai fischi di una parte del pubblico, Djokovic ha dichiarato ai media serbi:

“Le persone sono venute qui, hanno comprato un biglietto, si aspettavano una battaglia e non sono soddisfatte. Se lo guardi da questa prospettiva, li capisco.”

“Cerco di capirli, ma non so se loro capiscono me, o se sono almeno disposti a farlo. So cosa sta succedendo nel mio corpo, so come mi sento e quanta energia ho dato a questo torneo negli ultimi 20 anni.”

Quando gli è stato chiesto se questo fosse il suo ultimo Australian Open, il 37enne non ha dato una risposta definitiva.

“Non lo so, c’è una possibilità. Chi lo sa? Devo solo vedere come andrà la stagione,” ha detto.

“Voglio continuare, ma non so se il mio calendario sarà rivisto per il prossimo anno. Di solito mi piace venire in Australia e giocare, ho avuto il più grande successo della mia carriera qui. Se sono in forma, sano e motivato, non vedo perché non tornare, ma c’è sempre una possibilità.”

Zverev difende Djokovic dai fischi del pubblico

Bellissimo discorso di #Zverev a fine match: “Per favore ragazzi, non fate buuuu a un giocatore che si ritira per infortunio. Mostrate un po’ d’amore e rispetto per #Djokovic, un campione che ha dato così tanto al tennis negli ultimi 20 anni”.#AusOpenpic.twitter.com/ox2R1NuTJw — OK Tennis (@oktennis) January 24, 2025

Nonostante l’infortunio, Djokovic ha mostrato un’ottima forma durante gli 81 minuti del primo set, vinto dal tedesco in un tie-break 7-5. Dopo aver mancato una volée decisiva che ha consegnato il set a Zverev, il serbo ha attraversato il campo e abbracciato il secondo in classifica.

Dopo l’annuncio del ritiro, Djokovic ha lasciato il campo tra una mescolanza di applausi e fischi da parte del pubblico, che aveva pagato centinaia di dollari per i biglietti. In risposta ai fischi, Djokovic ha alzato le braccia e mostrato due pollici alzati.

Immediatamente dopo, Zverev ha criticato i tifosi che lo hanno fischiato, durante l’intervista in campo post-partita:

“La prima cosa che voglio dire è: per favore, ragazzi, non fischiate un giocatore quando esce per infortunio,” ha detto, ricevendo applausi dalla maggioranza del pubblico.

“So che tutti hanno pagato per i biglietti e vogliono vedere, magari, una grande partita di cinque set. Ma dovete capire che Novak Djokovic è qualcuno che ha dato a questo sport, negli ultimi 20 anni, assolutamente tutto della sua vita.”

Critiche anche dai commentatori

Durante la trasmissione dell’emittente Channel Nine, il commentatore ed ex tennista australiano John Millman ha criticato la reazione del pubblico.

“Era solo una piccola parte [del pubblico], ma non si fischia un campione,” ha detto, definendo l’episodio imbarazzante e sostenendo che Djokovic, forse il più grande giocatore ad aver mai calcato la Rod Laver Arena, merita rispetto.

L’episodio rappresenta una conclusione amara per un torneo ricco di colpi di scena per Djokovic, che aveva eliminato il favorito terzo classificato Alcaraz nel turno precedente, nonostante l’infortunio.

Sebbene incerto sul suo ritorno a Melbourne, Djokovic ha dichiarato di aver giocato il suo miglior tennis degli ultimi 12 mesi contro Alcaraz.

“Non è che mi preoccupo prima di ogni slam chiedendomi se mi infortunerò o meno, ma le statistiche sono contro di me negli ultimi anni,” ha detto.

“È vero che mi sono infortunato abbastanza spesso negli ultimi anni. Non so quale sia la ragione esatta, forse diversi fattori. Ma continuerò, continuerò a lottare per vincere altri slam. E finché sentirò di voler affrontare tutto questo, sarò qui.”