Napoli-Juventus, dove vedere il match valido per la 22ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 25 gennaio alle ore 18:00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Napoli-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Napoli-Juventus. Il Napoli è reduce da una vittoria importante ottenuta contro una formazione in lotta con lei per il titolo. L’Atalanta ci ha provato in tutti i modi a mettere in difficoltà la formazione partenopea, ma alla fine ha vinto la squadra meglio attrezzata a livello di esperienza e di talento.

Un segnale importante per il campionato, mandato anche agli attuali campioni d’Italia dell’Inter. Quest’ultimi si posizionano tre punti dietro, con una partita in meno.

La sesta vittoria consecutiva in campionato, la terza migliore serie dopo quella di febbraio 2023 (anno dello scudetto) e quella del 1988.

Nonostante l’abbandono della squadra da parte di Khvicha Kvaratskhelia, il goergiano esploso due anni fa alla corte di Spalletti ed ora emigrato a Parigi, la formazione partenopea viaggia a grandi ritmi. Davanti al proprio pubblico il Napoli ha portato a casa 24 punti (8 vittorie e 2 pareggi).

Napoli-Juventus. Davanti al proprio pubblico arriverà la Juventus di Thiago Motta, una formazione che dista ben 13 punti dalla capolista. I bianconeri sembrano ormai troppo lontani dall’aspirare alla vetta della classifica, perciò il loro intento primario è quello di ottenere l’annessione alle prime quattro posizioni utili per la qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo aver battuto il Milan nello scorso turno di campionato la stagione sembrava potesse avere una svolta. Invece è incappata in un nuovo passo falso, con il pareggio a reti bianche ottenuto in Belgio contro il Club Brugge. Quest’ultimo è stato un match a dir poco avaro di occasioni da goal, visto che entrambe le formazioni hanno tirato in porta solamente una volta nei novanta minuti.

Sette pareggi nelle ultime otto partite disputate in tutte le competizioni (solo 1 vittoria). Questa statistica la dice lunga sulle difficoltà che stanno attraversando i bianconeri in questa stagione. In compenso la Vecchia Signora non perde in trasferta in campionato dallo scorso aprile, nel match giocato contro la Lazio.

Dove vedere Napoli-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 25 gennaio

25 gennaio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli-Juventus, match della 22° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Napoli-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta.