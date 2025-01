Migliori Gadget Tecnologici per copiare agli esami

Il fenomeno del copiare durante gli esami ha sempre fatto parte della vita studentesca. Tuttavia, oggi l’arte del copiare si è evoluta, passando dall’ingegno e dalla creatività degli studenti alle sofisticate tecnologie e gadget disponibili sul mercato. In questa guida esploriamo i principali dispositivi e metodi utilizzati, ma con la premessa che copiare è sbagliato e va evitato. L’obiettivo è informare, non incoraggiare pratiche scorrette.

Gadget tecnologici per copiare

Le penne con foglietti nascosti

Queste penne nascondono un piccolo foglio retrattile che può essere riempito con formule, appunti o altre informazioni utili. Sono facili da usare e, una volta terminato, il foglietto si riavvolge all’interno del corpo della penna.

Esempi:

Penne a sfera con note retrattili: perfette per scrivere formule e riutilizzarle più volte. Disponibili online a prezzi accessibili.

Penna scanner

La penna scanner è un dispositivo avanzato che consente di scansionare righe di testo e trasferirle direttamente su uno schermo, sia su desktop che su dispositivi mobili. Queste penne possono essere utilizzate anche per tradurre testi e leggere ad alta voce, ampliando le loro possibilità d’uso.

Esempi:

Scanmarker Air : evidenziatore digitale e traduttore compatibile con Windows, Mac, iOS e Android.

: evidenziatore digitale e traduttore compatibile con Windows, Mac, iOS e Android. Worldpenscan Vai: penna scanner indipendente con schermo touchscreen LCD.

3 Penna a Sfera con Bigliettino Retrattili Penne per Notepad Nascosto a Punta Fine da 0,7 mm con Ricarica Blu Penne a Scatto in Metallo con Foglietto Estraibile per Copiare Appunti Scuola Design innovativo e distintivo: queste penne a scatto per esami sono dotate di un foglio retrattile estraibile, puoi utilizzare questo foglio retrattile per prendere appunti quando non riesci a trovare un taccuino mentre scrivi, comodo da usare

Regalo di laurea commovente e dolce: la penna a sfera con linguetta a scomparsa è un regalo premuroso per i tuoi amici o compagni di classe, quando ti diplomi, dai loro la penna come regalo commemorativo, saranno molto indimenticabili e toccati

3 Colori assortiti da condividere: riceverai 3 pezzi di penne a sfera con bigliettino per copiare in diversi colori tra cui rosso, nero e blu, facili da differenziare, permettendoti di condividere queste penne a sfera con i tuoi amici o familiari

L'uso ripetuto offre maggiore praticità: il foglio di appunti sulla penna a scatto con foglietto per scrivere è riutilizzabile, puoi scriverci sopra una nota con una matita e quando le note sono piene, puoi usare una gomma per cancellare le parti non necessarie, più conveniente

Dimensioni ragionevoli per una presa più confortevole: la lunghezza della penna a sfera a punta fine da 0,7 mm è di ca. 14,7 cm/ 5,79 pollici, il diametro è di ca. 1 cm/ 0,39 pollici, lunghezza moderata, facile da impugnare e puoi scrivere a lungo senza sentirti dolorante

Scanmarker Air Penna Scanner e Penna Traduttore Multilingue | Penna Lettore per Dislessia, Studenti e Professionisti - Compatibile con Mac, Windows, iOS e Android | Nero RISPARMIA TEMPO E AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ: Crea riassunti in pochi istanti! Collega la penna scanner e scorri sul testo stampato: apparirà subito sullo schermo. Perfetta per studenti e professionisti. Nota: richiede connessione a un dispositivo.

POTENTE PENNA TRADUTTORE MULTILINGUE: Scansioni OCR rapide e precise in oltre 140 lingue. Questa penna scanner traduttore si integra con l’app web o programmi come Microsoft Word. Ideale per studio o viaggi, è uno strumento indispensabile.

TESTO IN VOCE PER APPRENDERE MEGLIO: L’app Scanmarker legge il testo in tempo reale mentre lo scansiona! Perfetta per memorizzare e comprendere, è una penna lettore per dislessici e chi ha difficoltà di lettura. Ideale per ogni sfida di apprendimento.

ULTRA PORTATILE E PRATICA: Scansiona e modifica ovunque! Questa penna traduttore multilingue leggera e wireless si collega via Bluetooth a computer, smartphone o tablet. Ideale per scansioni, traduzioni e modifiche in mobilità.

ASSISTENZA GRATUITA E 2 ANNI DI GARANZIA: Offriamo aggiornamenti software gratuiti e supporto tecnico 24/7 per sempre. Hai anche 2 anni di garanzia completa senza costi aggiuntivi, per un acquisto tranquillo e sicuro.

Offerta Penna Scanner, Penna di Traduzione Intelligente in 112 Lingue Supporta la Traduzione Wi-Fi/offline, Penna per Lettore Digitale OCR, Text-To-Speech Traduttore Dispositivo, per Meeting Viaggiare 【Traduzione Online in 112 Lingue】- Penna per la traduzione della lettura multilingue super precisa e veloce. La registrazione della decodifica della riduzione del rumore ad alta definizione con doppio microfono, 112 tipi di traduzione vocale online in tempo reale, 12 tipi di traduzione offline, è utile per aiutare la lettura e la comprensione.

【Scansione Veloce】- Funzionalità di traduzione della scansione: scansiona parole, scansiona testo, scansiona paragrafi e funziona meglio quando ti muovi in ​​una linea retta veloce e regolare e in verticale. La penna del dizionario elettronico ha un tasso di precisione fino al 98%.

【Traduzione Multilingue e Multifunzione】- Con questa penna di traduzione intelligente, puoi tradurre tra inglese↔cinese, inglese↔giapponese, inglese↔francese, tedesco↔giapponese, cinese↔tedesco e altre lingue. La penna dello scanner ha una fotocamera di riconoscimento ad alta definizione integrata.

【Dispositivo Intelligente e Funzionamento Semplice】- La penna di lettura può scansionare lunghi paragrafi e piegare le linee. Puoi continuare la scansione entro 2 secondi dopo aver sollevato la penna e i risultati della scansione verranno uniti, così tanti lavori di scansione e traduzione possono essere risolti.

【Design Umanizzato e Scelta Perfetta】- Dotato di ampio schermo da 3 pollici per proteggere gli occhi, memoria 8G per memorizzare le parole. La punta della penna per sintesi vocale è in plastica, che non lascerà segni sulla carta morbida durante la scansione. Perfetto per prendere appunti, verbali di riunioni, viaggi all'estero, preparazione di test.

WorldPenScan Vai| Scanner penna| Wireless autonomo| Touchscreen LCD| Evidenziatore digitale| Penna di lettura| Traduttore multilingue| Discorso e scansione su testo| Discorso e scansione per tradurre Cattura del testo Non più digitazione. Scansiona istantaneamente le note, controlla il testo sullo schermo incorporato e salvalo direttamente sullo scanner a penna. Fornire tastiera europea.

Riconoscimento vocale Registra il discorso e trascrivilo in testo per il download. Risparmia il tuo tempo per digitare tonnellate di verbali di riunioni.

Traduttore di conversazione Traduci la tua conversazione in altre lingue immediatamente. Supporto 112 lingue nella traduzione vocale.

Traduzione intelligente Scansione e traduzione istantanea, non importa la singola parola o le frasi lunghe. Supporto 55 lingue nella traduzione del testo.

Non è necessario un computer o uno smartphone quando si esegue la scansione. Questa penna scansiona le note istantaneamente e controlla il testo sullo schermo integrato. Tuttavia, si desidera utilizzare con un dispositivo. Questo scanner a penna è compatibile con PC, Mac, iOS e Android.

Nezyo 2 Penna a Sfera con Bigliettino Penna a Sfera Retrattile con Ricariche Blu Penna a Scatto con Foglietto Estraibile per Scrivere Copiare per Scuola Esame Design speciale: questa penna a sfera retrattile scrive in modo molto fluido, e viene fornita con un bigliettino estraibile

Uso ripetuto: il foglietto estratto al centro può essere scritto a matita, che può essere riutilizzato più volte

Dimensioni: questa penna a sfera con bigliettino è lunga 14,7 cm e ha un diametro di circa 1 cm, il che può offrirti un'esperienza di scrittura molto confortevole

Materiale: il guscio di questa penna a sfera retrattile è in metallo, molto strutturato e resistente, non devi preoccuparti che si rompa

Regalo divertente: regala questa penna con ricariche blu al tuo amic

Penna a sfera con bigliettino, di colore bianco, realizzata in Germania Penna a sfera con foglietto per copiare estraibile.

Realizzata in Germania.

Disponibile in 4 colori.

Un'idea regalo divertentissima.

Sempre riutilizzabile se il foglietto viene scritto con una matita.

L’orologio con bigliettini

Un dispositivo apparentemente innocuo che nasconde bigliettini di testo leggibili sul display. Può contenere formule, note e persino file MP3. È dotato di tasti laterali per navigare tra i contenuti.

Metodi comuni per copiare

Penne con inchiostro “speciale”

Esistono penne con inchiostro invisibile visibile solo con una luce UV, oppure penne che scrivono testi visibili solo da determinate angolazioni. Questi strumenti richiedono creatività per l’utilizzo, ma possono passare inosservati agli occhi dei sorveglianti.

Scrittura su parti del corpo

Anche se meno tecnologico, questo metodo rimane uno dei più utilizzati. Scrivere formule su mani, braccia o persino sulle gambe è un sistema tradizionale che richiede precisione e attenzione per evitare di essere scoperti.

Bigliettini di carta

Un metodo classico ma sempre popolare. I bigliettini possono essere nascosti in penne, astucci o sotto i vestiti. Con un po’ di inventiva, possono contenere una grande quantità di informazioni.

Smartphone e smartwatch

Dispositivi come gli smartwatch consentono di visualizzare appunti in formato TXT o PDF, leggere messaggi o persino accedere a immagini scattate in precedenza. Grazie alla loro natura discreta, rappresentano uno dei metodi tecnologici più diffusi.

Anche se questi gadget e metodi sono interessanti da analizzare, è importante ricordare che copiare è una pratica scorretta. Non solo viola le regole scolastiche e universitarie, ma danneggia la propria formazione personale. Gli esami sono un’opportunità per dimostrare ciò che si è appreso e per mettersi alla prova.

Orologio Bigliettino 5s Lite Originale ScuolaZoo con TASTO EMERGENZA per copiare a scuola esami compiti classe Tasto emergenza antisgamo

Legge bigliettini txt, foto ed MP3

Si usa facilmente con i tre tasti laterali (non è touch screen)

Batteria interna, cavetto USB di ricarica e libretto di istruzioni inclusi