Video Gol e Highlights Lazio-Real Sociedad 3-1, 7° Giornata Europa League: Gila, Zaccagni e Castellanos, poco serve la rete della bandiera ospite di Barrenetxea.

Vittoria preziosa per i biancocelesti che corrono verso il primo posto del girone. La formazione di Baroni ha svolto una fase a gironi eccelsa, fino ad ora, vincendo sei incontri, pareggiandone uno e non perdendone alcuno.

Real Sociedad che dovrà ancora attendere l’ultimo turno per avere la certezza della qualificazione alla fase successiva del torneo.

Sintesi di Lazio-Real Sociedad 3-1

Match che si apre con la formazione ospite che mantiene il possesso della sfera, ma senza creare occasioni importanti.

VANTAGGIO DELLA LAZIO! Al quinto minuto sono i biancocelesti a passare! Gila è bravo a piombare su di un pallone vagante e a colpire in porta con un tiro all’incrocio dei pali!

Al quarto d’ora di gioco rete annullata ai biancocelesti. Castellanos è stato bravo a liberasi in area e a colpire di testa. L’arbitro, però, dopo segnalazione degli assistenti, annulla la realizzazione in seguito ad un consulto del VAR.

In questa fase della partita la formazione biancoceleste mantiene il possesso del pallone, cercando di far correre a vuoto gli avversari.

A poco più della metà della prima frazione, prima occasione pericolosa creata dagli ospiti! Luka Sucic riceve un passaggio all’interno dell’area piccola, calcia con precisione incocciando il palo sinistro! Che sfortuna per il giocatore ospite!

Verso la mezz’ora di gioco Sheraldo Becker ha la possibilità di calciare rasoterra da buona posizione dopo aver ricevuto un filtrante interessante. La sua conclusione è centrale e non presenta difficoltà per Mandas.

RADDOPPIO DELLA LAZIO! Uno splendido filtrante di Isaksen pesca Mattia Zaccagni in area. Quest’ultimo controlla la sfera e insacca nell’angolino basso di destra!

TRIS DELLA LAZIO! Nuno Tavares calcia in area un pallone perfetto per Taty Castellanos, il quale si avventa sulla sfera e di testa insacca centralmente!

Al primo minuto di recupero concesso dal signor Visser, Mikel Oyarzabal prova una conclusione invece di servire qualche compagno meglio piazzato. Il tiro termina centrale, tra le braccia di Mandas.

L’arbitro pone fine alla prima frazione con il punteggio di 3-0 in favore dei biancocelesti. Ripresa in cui i padroni di casa partono meglio. Al settimo minuto Isaksen prova una conclusione dalla media distanza, deviata da un difensore.

Tijjani Noslin trova il tempo per colpire un cross proveniente dalla fascia di Loum Tchaouna. Il portiere avversario è però attento e fa sua la sfera.

Una partita che rimane su ritmi buoni, con le due formazioni che si affrontano a visto aperto, nel tentativo di superare l’avversario. I laziali hanno accumulato un vantaggio di tre reti, la loro situazione è nettamente migliore rispetto agli spagnoli.

La fase centrale della seconda frazione è caratterizzata da ritmi più bassi e poca volontà di offendere da entrambe. Gli ospiti mantengono il possesso palla, in attesa che si liberi un varco da sfruttare.

Poco dopo la mezz’ora Pedro riceve la sfera sul limite dell’area, va alla conclusione. Sfortunatamente per lui la sfera si schianta sulla traversa e rientra in campo! Pareggiato il conto dei legni presi, uno per parte.

Verso l’ottantesimo minuto di gioco un passaggio preciso per Loum Tchaouna al limite, il quale effettua una conclusione che termina di poco fuori alla sinistra del portiere avversario!

Due minuti più tardi lo stesso Loum Tchaouna pesca Pedro, il quale calcia da media distanza, facendo finire la sfera alta sopra la traversa!

RETE DELLA REAL SOCIEDAD! Ander Barrenetxea colpisce la sfera al centro dell’area e riesce a spedirla al centro della porta! Nulla da fare per Mandas!

Verso il novantesimo, un passaggio al limite dell’area per Loum Tchaouna, il quale effettua una conclusione nel bel mezzo della porta. Il portiere Alex Remiro, però, para facilmente.

Highlights e Video Gol di Lazio-Real Sociedad 3-1

Tabellino di Lazio-Real Sociedad 3-1

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (43′ Fisayo Dele-Bashiru); Guendouzi, Rovella; Isaksen (55′ Noslin), Dia (77′ Mahamadou Balde), Zaccagni (56′ Loum Tchaouna); Castellanos (46′ Pedro). Allenatore: Marco Baroni.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd (70′ Jon Pacheco), Munoz; Kubo (46′ Ander Barrenetxea), Zubimendi (46′ Aritz Elustondo), Mendez (36′ Javi Lopez); Oyarzabal (46′ Pablo Marin), Sucic, Becker. Allenatore: Imanol Alguacil.

ARBITRO: Visser (Belgio)

GOL: 5′ Gila (L), 32′ Zaccagni (L), 34′ Castellanos (L), 83′ Ander Barrenetxea (RS)

ASSIST: 5′ Castellanos (L), 32′ Isaksen (L), 34′ Tavares (L)

AMMONITI: 7′ Rovella (L), 13′ e 30′ Aihen Munoz (RS), 39′ Martin Zubimendi (RS), 53′ Zaccagni (L)

ESPULSIONI: 30′ Aihen Munoz (RS)

NOTE: tre minuti di recupero al termine della prima frazione, altrettanti nella ripresa