Juventus-Empoli, dove vedere il match valido per la 23ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 2 febbraio alle ore 12:30 presso l‘Allianz Stadium di Torino. Juventus-Empoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Empoli. Bianconeri che sono reduci da due sconfitte consecutive. La prima in campionato, nello scorso turno per opera del Napoli, la seconda in Champions League contro il Benfica (0-2). Quest’ultima ha fatto storcere il naso a più tifosi bianconeri, per come è arrivata questa sconfitta. Una squadra arrendevole, senza la giusta determinazione e voglia di conquistare il successo.

Un momento molto difficile in casa della formazione torinese e Thiago Motta dovrà usare tutte le sue armi psicologiche per far ripartire la squadra. Occorre riconquistare i tre punti, contro un avversario non molto irresistibile.

Juventus-Empoli. Di fronte avranno una formazione guidata da D’Aversa molto combattiva e che non rinuncia a giocare su qualsiasi terreno. La squadra toscano riesce a brillare anche su campi difficili, come sarà nella sfida di domenica all’Allianz Stadium.

Ha una serie piuttosto negativa, dato che non ottiene tre punti da sette giornate, precisamente dall’1-4 ottenuto in trasferta a Verona l’8 dicembre scorso.

Ora si trovano a 21 punti, uno solo di vantaggio nei confronti della zona retrocessione. Un calo vistoso in quest’ultimi due mesi, che ha vanificato un buonissimo inizio di stagione.

Una partita che ha tutti i crismi per vedere tornare al successo i bianconeri. Questa partita è fondamentale, soprattutto dopo il passo falso maturato a Napoli, in cui è rimasta in vantaggio di una rete al termine della prima frazione di gioco.

Dove vedere Juventus-Empoli in diretta TV e streaming:

Data: 02 febbraio

02 febbraio Orario: 12:30

12:30 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Empoli, match della 23° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Empoli sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Empoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Empoli è a cura di Dario Mastroianni, affiancato da Valon Behrami al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Empoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Empoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Empoli, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa