Instagram lancia “Edits”: una nuova app per l’editing video avanzato

Dopo il breve shutdown di TikTok durante il weekend, Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha annunciato il prossimo lancio di una nuova app chiamata “Edits”, destinata a diventare un’alternativa a CapCut, l’app di editing video sviluppata da ByteDance, attualmente bandita in alcuni paesi, inclusi gli Stati Uniti.

Cos’è Instagram “Edits”?

“Edits” è una nuova applicazione di editing video progettata per offrire strumenti avanzati ai creator direttamente sui loro dispositivi mobili. Secondo Mosseri, l’app permetterà di:

Modificare video con funzionalità più avanzate rispetto agli strumenti integrati attualmente su Instagram.

Accedere a statistiche dettagliate sulle performance dei video caricati su Instagram.

sulle performance dei video caricati su Instagram. Salvare bozze dei video e condividerle con altri utenti per collaborazioni.

Mosseri ha condiviso i dettagli in un video su Threads, annunciando anche che “Edits” sarà disponibile per il pre-ordine sull’App Store di iOS e verrà lanciata ufficialmente a febbraio. Anche la versione Android arriverà presto, probabilmente nello stesso periodo.

Un’alternativa a CapCut?

Instagram edits

Il lancio di “Edits” avviene in un contesto particolare: CapCut, app sviluppata da ByteDance e popolare tra gli utenti TikTok, rimane bandita negli Stati Uniti. Mentre TikTok è tornato operativo meno di 24 ore dopo il suo blocco, CapCut e altre app dello stesso sviluppatore, come Marvel Snap, restano non disponibili per il download sugli store digitali. Questo crea un vuoto nel mercato che Instagram sembra voler colmare.

Con “Edits”, Meta punta a offrire una soluzione integrata e indipendente, che non solo consente un editing video avanzato ma fornisce anche un’analisi specifica per i creator che vogliono ottimizzare la visibilità dei loro contenuti su Instagram.

Pre-ordini e lancio ufficiale

L’app è già disponibile per il pre-ordine su iOS, ma Mosseri ha sottolineato che il lancio effettivo avverrà a febbraio. Per gli utenti Android, non ci sono date precise, ma Mosseri ha lasciato intendere che anche questa versione arriverà “a breve”.

Il debutto di “Edits” rappresenta un ulteriore passo di Instagram verso il supporto e l’espansione della community di creator. Con un mercato dell’editing video sempre più competitivo e l’assenza di CapCut negli Stati Uniti, l’app potrebbe posizionarsi come uno strumento fondamentale per chiunque voglia produrre contenuti di alta qualità direttamente dal proprio smartphone. Resta da vedere se riuscirà a conquistare il pubblico tanto quanto le altre app di Meta.