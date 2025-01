Il “Piano B” della Ferrari rivelato se il debutto di Lewis Hamilton fosse ostacolato dal maltempo

La Ferrari potrebbe spostare il primo test in F1 di Lewis Hamilton in un’altra sede se il maltempo dovesse compromettere i loro piani.

Lewis Hamilton guiderà per la prima volta una Ferrari questa settimana. Secondo quanto riportato, la Ferrari sposterà il primo test di Lewis Hamilton con il team dalla loro base di test a Fiorano se il maltempo dovesse ostacolare i loro piani.

Hamilton dovrebbe guidare una vettura di F1 del 2023 a Fiorano, situato a pochi passi dalla famosa sede centrale della Ferrari a Maranello, mercoledì, ma la data e il luogo esatti dipendono dalle condizioni meteo. Con condizioni meteorologiche avverse previste per questa settimana nella provincia di Modena, la Ferrari ha predisposto piani di riserva, secondo quanto riportato in Italia e su F1.com.

Se il maltempo dovesse persistere, la Ferrari potrebbe trasferire il test a Imola o al Mugello con un breve preavviso. La Ferrari sta facendo del suo meglio per mantenere segreto il debutto di Hamilton, temendo che i fan possano accorrere in massa alla sede prescelta.

Il test di Hamilton rientrerà nel programma “Testing of Previous Cars” (TPC), e si sa che la Ferrari ha prenotato anche il circuito di Barcellona per ulteriori prove alla fine del mese.

Il sette volte campione del mondo ha fatto la sua attesissima prima apparizione nella fabbrica della Ferrari a Maranello lunedì. Hamilton ha trascorso il suo primo giorno incontrando i principali dirigenti, tra cui il CEO della Ferrari Benedetto Vigna, il presidente John Elkann e il team principal Fred Vasseur.

Il 40enne britannico ha incontrato anche Piero Ferrari, figlio del leggendario fondatore della Ferrari Enzo, e ha iniziato a familiarizzare con la fabbrica e il team. L’immersione di Hamilton nei vari dipartimenti proseguirà martedì, prima di scendere finalmente in pista con una Ferrari d’annata.

“Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo come pilota Ferrari, è uno di quelli”, ha scritto in un post su Instagram.

“Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre sognato di correre in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi. Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questo team iconico, e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme.”

In un altro post, Hamilton ha scritto: “Sono grato a John Elkann, Benedetto Vigna e Fred Vasseur per la loro fiducia in me e per avermi fatto entrare in questa famiglia.

“Sono così entusiasta di iniziare questa nuova era e di incontrare e lavorare con un gruppo di persone enormemente talentuoso e ispiratore, che mi hanno accolto calorosamente. Sono dedicato a dare tutto quello che ho per il team, l’organizzazione più ampia e i fan.”