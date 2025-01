Hamilton in Ferrari: confronto con Schumacher e Leclerc, i risultati sorprendono

Come i primi tempi sul giro di Lewis Hamilton con la Ferrari si confrontano con quelli di Michael Schumacher e Charles Leclerc: i risultati sorprenderanno i fan.

I tempi sul giro riportati di Lewis Hamilton, al suo debutto come pilota Ferrari, sono stati confrontati con quelli di Michael Schumacher e Charles Leclerc.

Questa settimana, il 40enne ha iniziato un nuovo capitolo nella sua già leggendaria carriera in Formula 1.

Mercoledì, Hamilton è salito per la prima volta al volante di una vettura di Formula 1 della Ferrari, completando una sessione di test sul circuito privato della scuderia a Fiorano.

Secondo quanto riportato da Auto Racer, Hamilton ha percorso un totale di 30 giri, per una distanza complessiva di 90 km, pari a quasi il 10% del massimo consentito di 1.000 km.

Successivamente, il suo compagno di squadra Charles Leclerc è sceso in pista, completando 14 giri.

I tempi sul giro di Lewis Hamilton come pilota Ferrari sono stati svelati

È stato riportato che il britannico ha registrato un tempo di circa un minuto per giro, più lento rispetto al 57.6 di Leclerc stabilito due anni fa, e lontano dal record di 55.999 di Schumacher, ottenuto con la Ferrari F2004, l’auto vincitrice del titolo mondiale.

Tuttavia, nonostante i tempi più lenti, il team non sarebbe particolarmente preoccupato, poiché i primi giri servono principalmente a far familiarizzare il pilota con la nuova vettura.

Lewis Hamilton ha debuttato con la Ferrari questa settimana

Parlando dopo la sua prima sessione di test, Hamilton ha dichiarato:

“Quando ho acceso il motore e ho attraversato quella porta del garage, avevo il sorriso più grande sul volto. Mi ha ricordato la prima volta che ho testato una vettura di Formula 1, è stato un momento così emozionante e speciale. E ora, quasi vent’anni dopo, provo di nuovo quelle stesse emozioni.”

“Già sapevo, dall’esterno, quanto fosse appassionata la famiglia Ferrari, da tutti i membri del team ai Tifosi! Ma vedere tutto questo da vicino, come pilota Ferrari, è stato incredibile.”

Ha aggiunto:

“Quella passione scorre nelle loro vene e non puoi fare a meno di esserne contagiato.

Sono così grato per l’affetto che ho ricevuto da tutti a Maranello questa settimana. Abbiamo molto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di iniziare.”

La stagione 2025 di Formula 1 inizierà a marzo con il Gran Premio d’Australia, che si terrà all’Albert Park di Melbourne il 16 marzo.