Finale Australian Open Sinner-Zverev: pronostico e dove vederla in Diretta

Domenica 26 Gennaio alle ore 09:30 italiane è in programma la Finale degli Australian Open 2025 che vedrà di fronte Jannik Sinner, campione in carica, contro Alexander Zverev e sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming su diverse piattaforme tra cui DAZN, Sky Sport, Eurosport ed in chiaro sul diigtale terrestra su TV9.

Alle ore 9:30 di domenica 26 Gennaio Jannik Sinner scenderà in campo alla Road Lover Arena di Melbourne per la Finale degli Australian Open e troverà di fronte il numero 2 del tabellone Alexander Zverev che ha eliminato Djokovic in semifinale ritiratosi alla fine del primo set per infortunio muscolare.

Per la gioia di tutti gli appassionati di Tennis e fan di Sinner la finale in Italia sarà trasmessa anche in chiaro sul digitale terrestre su TV9 canale numero 9.

Warner Bros Discovery ha avuto pareri positivi dagli operatori che detengono i diritti tv a pagamento in Italia che sono Dazn, Sky, Tim e Amazon e potrà così accontentare gli appassionati italiani che vogliono seguire la Finale di Jannik Sinner che è pronto a prendersi il secondo titolo sul cemento australiano, il 3° titolo dello Slam in carriera.

Sky in un comunicato si era detta favorevole anche a trasmettere il match in diretta sul proprio canale del digitale terrestre TV8 dove già vanno in onda partite di Europa League e Conference.

Alexander Zverev numero 2 al mondo ha vinto 23 tornei del circuito ATP, 2 ATP Finals e la medaglia d’oro ai giochi olimpici di Tokyo 2020 ma sin qui non ha mai portato a casa un torneo dello Slam pur giocando due finali. Zverev ha perso le precedenti 2 Finali dello Slam giocate contro Alcaraz al Roland Garros nel 2024 e contro Dominic Thiem agli US Open 2020.

Dove vedere la Finale degli Australian Open Sinner – Zverev in Diretta Tv e Streaming:

La Finale degli Australian Open tra Sinner e Zverev sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming da Eurosport, che detiene i diritti in esclusiva del torneo.

Il canale è visibile anche dagli abbonati di Sky Sport, DAZN e Discovery+.

Il match tra Sinner e Zverev sarà trasmesso anche in chiaro sul digitale terrestre su TV9 canale numero Nove.

E’possibile vedere la partita tra Sinner e Zverev anche in Diretta streaming sulle rispettive piattaforme utilizzando le relative applicazioni Sky GO, NOW, DAZN e il player di Eurosport su Discovery+.

Precedenti e Statistiche tra Sinner e Zverev:

Jannik Sinner numero 1 ATP, affronterà il numero 2 del ranking ATP Alexander Zverev.

Sinner è alla sua 3° Finale dello Slam e ha vinto le due precedenti giocate sinora proprio qui l’anno scorso e agli US Open. L’anno scorso Sinner ha battuto in Finale degli Australian Open Daniil Medvedev dopo essere stato in svantaggio 2 set a 0. Negli US Open ha battuto in Finale il padrone di casa Taylor Fritz.

Anche Alexander Zverev è alla sua terza finale Slam ma nelle sue due precedenti giocate era uscito sconfitto da Dominic Thiem agli US Open 2020 e Carlos Alcaraz al Roland Garros 2024.

Sono 6 gli scontri diretti giocati tra Sinner e Zverev ed il tedesco è in vantaggio per 4 a 2.

2024 – Cincinnati (SF): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6

2023 – US Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3

2022 – Monte-Carlo (QF): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6

2021 – US Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6

2020 – Cologne 2 (SF): Zverev b. Sinner 7-6, 6-3

2020 – Roland Garros (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3

Pronostico e quote vittoria Australian Open

Jannik Sinner, già vincitore qui agli Australian Open nel 2024, è sicuramente il favorito per la vittoria qui a Melbourne anche quest’anno e finora non ci sono stati segnali che lascino pensare che non possa essere diversamente. L’italiano ha vinto le sue ultime 20 partite e la sua ultima sconfitta risale ai primi di ottobre, quando perse la finale del China Open contro Carlos Alcaraz.

Nonostante il suo stato di forma sia stato quasi impeccabile, Sinner ha mostrato anche grande compostezza nel suo cammino verso la finale, in particolare nella vittoria contro Holger Rune, durante la quale ha superato un episodio di vertigini e una pausa medica per conquistare la vittoria.

Tuttavia, in finale si troverà di fronte un avversario che lo ha battuto più volte in passato, con Zverev in vantaggio 4 a 2 nei precedenti. È interessante notare che il tedesco ha vinto due dei tre incontri disputati su campi in cemento, agli US Open nel 2023 e nel 2021.

Zverev ha avuto un percorso relativamente più semplice per arrivare in finale e alcuni potrebbero sostenere che arriverà più fresco alla partita di domenica. Tuttavia, il 27enne ha mostrato segni di debolezza nei turni precedenti, perdendo set sia contro Tommy Fritz che contro Ugo Humbert.

E’ stato Sinner a vincere l’ultimo incontro tra i due, al Cincinnati Masters lo scorso anno. Pertanto, anche se il match potrebbe essere più equilibrato di quanto suggeriscano le quote, potrebbe essere interessante puntare su una vittoria di Sinner, ma non in tre set. Il nostro pronostico è 3-0 Sinner NO, o vittoria Sinner 3 a 1.

Consigli sulle scommesse per Sinner vs Zverev: Zverev a caccia di ace

Con Sinner come grande favorito per la vittoria del match potrebbe essere interessante punare su quote più convenienti per questa Finale studiando le statistiche dei due tennisti.

A tal proposito, pur supportando la vittoria dell’italiano, possiamo sfruttare le statistiche di servizio di Zverev per costruire una scommessa combinata sugli ace.

Il tedesco è attualmente terzo nella classifica del maggior numero di ace serviti durante il torneo, con 67 ace nelle sue sei partite. Inoltre, possiede l’ottava velocità di servizio più alta a Melbourne, con un picco di 222 km/h.

Una scommessa singola su Zverev per realizzare il maggior numero di ace è quotata a 4/9 dai siti di scommesse.

Previsione finale maschile Australian Open:

Sinner vincente

Zverev con il maggior numero di ace

Zverev a servire il primo ace

Previsioni meteo Finale Australian Open

L’ultimo giorno degli Australian Open godrà di condizioni meteorologiche perfette, creando lo scenario ideale per la finale del singolare maschile tra Alexander Zverev e Jannik Sinner. Si prevede una giornata pienamente soleggiata con leggero venticello.

Condizioni : Soleggiato con una leggera brezza

: Soleggiato con una leggera brezza Temperatura massima : 27°C

: 27°C Temperatura minima: 15°C

Classifica vittorie Slam Maschile:

Jannik Sinner se dovessere vincere gli Australian Open per la seconda volta consevutiva arriverebbe a 3 Slam vinti con 2 AustralianOpen e gli US Open.

In questo modo potrebbe agganciare già tennisti del calibro di Andy Murray e Stan Wawrinka nella classifica degli Slam.

Questa la classifica delle vittorie Slam maschili:

Novak Djokovic 24

Rafael Nadal 22

Roger Federer 20

Pete Sampras 14

Roy Emerson 12

Rod Laver 11

Björn Borg 11

Bill Tilden 10

Fred Perry 8

Ken Rosewall 8

Ivan Lendl 8

Jimmy Connors 8

Andre Agassi 8

Mats Wilander 7

John McEnroe 7

John Newcombe 7

Rene Lacoste 7

Henri Cochet 7

William Renshaw 7

Richard Sears 7

Stefan Edberg 6

Boris Becker 6

Don Budge 6

Anthony Wilding 6

Jack Crawford 6

Laurie Doherty 5

Tony Trabert 5

Andy Murray 3

Stan Wawrinka 3

Gustavo Kuerten 3

Jannik Sinner 2 (3 in caso di vittoria a Melbourne)