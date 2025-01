EA Sports FC 25: Recensione del calcio di EA

Ogni anno, un gruppo sempre più ristretto di amici si riunisce per giocare alla nuova iterazione di FIFA, oggi noto come EA Sports FC. Questa tradizione, che un tempo era accompagnata da un’atmosfera quasi festosa, si è trasformata in un appuntamento malinconico. Il passaggio da FIFA a EA Sports FC non ha alterato molto l’esperienza, lasciando molti con una sensazione di déjà vu. Questa recensione si concentra principalmente su Ultimate Team, la modalità di punta del gioco.

Una nuova versione… o quasi

Il problema più evidente di EA Sports FC 25 è la mancanza di novità. I menu sono praticamente identici alla versione precedente, con qualche peggioramento in termini di fluidità e reattività. Le grafiche sono indistinguibili da quelle di EA Sports FC 24, tanto da rendere necessaria una comparazione diretta per notare eventuali differenze. Inoltre, alcuni menu includono ancora carte di FC 24 e alcune squadre sfoggiano divise della scorsa stagione. Non sorprende, dato che EA è nota per offrire ogni anno un’esperienza pressoché identica.

Le novità degne di nota

Nonostante tutto, EA Sports FC 25 introduce alcune innovazioni interessanti. La nuova modalità Rush, un 5v5 casual, aggiunge un po’ di leggerezza che Ultimate Team aveva perso da tempo. È un’aggiunta ideale per chi vuole divertirsi con gli amici, anche se giocare con estranei può risultare frustrante. Inoltre, il nuovo sistema di tattiche avanzate consente una gestione più complessa della squadra in campo, offrendo opzioni come trasformare Trent Alexander-Arnold in un centrocampista aggiunto o sfruttare Frimpong come attaccante interno. Questo livello di personalizzazione permette di sentirsi veri strateghi.

Anche l’introduzione dei Ruoli dei giocatori è un’aggiunta interessante. Seguendo la scia delle Playstyles dell’anno scorso, i Ruoli permettono di massimizzare le capacità dei giocatori in posizioni specifiche. Ad esempio, Rodri può assumere il doppio ruolo di Centrocampista Difensivo e Regista, aumentando l’aderenza tra il gioco virtuale e quello reale. A ciò si aggiunge la possibilità di immagazzinare carte duplicate per le SBC, una funzione attesa e finalmente implementata.

Il problema del modello annuale

Nonostante queste novità, EA Sports FC 25 non offre cambiamenti rivoluzionari. Il modello annuale sembra sempre più obsoleto, con un gioco che potrebbe essere facilmente trasformato in un servizio live stagionale. Un aggiornamento del gioco esistente, sincronizzato con la stagione calcistica reale, sarebbe una soluzione più equa per i consumatori. Tuttavia, il monopolio di EA sul mercato rende improbabile un cambiamento radicale. Finché i giocatori continueranno a pagare cifre elevate per una Ultimate Edition, il ciclo rimarrà invariato.

EA Sports FC 25 è, in sostanza, lo stesso gioco di sempre. Nonostante alcune novità apprezzabili, manca un senso di vera innovazione. Lo giocherò molto? Probabilmente sì. Lo amerò? Non sempre. Ma ci saranno momenti di soddisfazione, come ottenere un giocatore raro o vincere una partita in FUT Champions. È un classico FC: lo si ama o lo si odia, oppure, come nel mio caso, ci si ritrova in una via di mezzo.