Video Gol Highlights Como-Atalanta 1-2 : Sintesi 25-01-2025

Video Gol e Highlights Como-Atalanta 1-2 , 22° Giornata Serie A: vittoria di rimonta per la Dea, con doppietta di Retegui che ribaltano il vantaggio iniziale di Paz.

Torna al successo dopo cinque partite la Dea, che conquista tre punti importanti per proseguire nel proprio cammino verso la conquista di un posto nella prossima Champions League.

Il Como, invece, si ferma dopo due successo ed un pareggio nelle ultime quattro partite. La formazione di Fabregas, comunque, è in posizione favorevole per mantenere la categoria.

Sintesi di Como-Atalanta 1-2

Partita che inizia favorevolmente per i padroni di casa. Il protagonista assoluto è Nico Paz. Prima con una conclusione potente, salvata da un difensore avversario, poi con un colpo di testa. In quest’ultima occasione trova davanti a sè uno strepitoso Marco Carnesecchi che devia il suo tentativo.

Veros il quarto d’ora occasione importante costruita dai lariani. Alberto Moreno raccoglie un cross in area, effettua una conclusione che viene deviata da un intervento provvidenziale di un difensore avversario in area.

VANTAGGIO DEL COMO! Alla mezz’ora Alieu Federa serve un assist perfetto per Nico Paz, il quale effettua un tiro perfetto all’incrocio di sinistra!

A cinque minuti dal termine del tempo regolamentare altra buona occasione per i padroni di casa. Lucas Da Cunha ci prova con una punizione dalla media distanza, ma Carnesecchi devia il suo tantativo.

Il tempo scorre senza tanti sussulti, con i padroni di casa in vantaggio al termine della prima frazione. Ora ci aspetta un secondo tempo diverso con la Dea intenzionata a reagire da questa situazione.

Ripresa che vede alcuni cambi, soprattutto da parte di Gasperini. Uno di questi si rivelerà vincente. L’ingresso di Brescianini è un manna dal cielo per i nerazzurri.

PAREGGIO DELLA DEA! All’undicesimo minuto di gioco effettua un ottimo passaggio per Mateo Retegui, il quale da due passi spara all’angolino basso di destra, senza lasciare scampo all’incolpevole Butez!

Tra i lariani sempre ottime le giocate di Nico Paz. Al sessantaduesimo minuto una di queste per poco non si spegne all’angolo destro della porta difesa da Carnesecchi!

Al sessantanovesimo minuto c’è una rete annullata ai nerazzurri per fuorigioco di Lookman. Un minuto più tardi, però, la formazione ospite va al bersaglio.

VANTAGGIO DELLA DEA! Brescianini serve nuovamente Retegui, piazzato meglio, il quale trasforma il passaggio segnando all’angolino basso di destra!

CI prova Patrick Cutrone per i lariani, ma prima un suo colpo di testa viene bloccato dal portiere avversario, poi una sua azione viene fermata per fuorigioco e di conseguenza annullata la rete derivata da tale movimento.

Non finiscono le sorprese, visto che subito dopo viene annullata una marcatura anche agli ospiti da parte di De Kateleare. L’arbitro Pairetto ha consultato il VAR per prendere la giusta decisione in merito!

Partita che negli ultimi minuti si fa più maschia, per via di un atteggiamento aggressivo degli uomini di Gasperini intenti a difendere con le unghie il risultato ottenuto fino a questo momento.

Il più pericoloso per i padroni di casa è sempre lui, Nico Paz. Ci prova spesso, specialmente nel finale, al primo minuto di recupero, con una conclusione realizzata dopo un’ottima azione solitaria. Uno dei difensori in maglia nerazzurra si immola per la causa bloccando la sua conclusione con un tempestivo intervento in scivolata.

Poi fischio finale del signor Pairetto che decreta la vittoria della Dea.

Highlights e Video Gol di Como-Atalanta 1-2

Tabellino di Como-Atalanta 1-2

COMO (3-4-2-1): Butez; Engelhardt, Dossena, Kempf (74′ Belotti); Fadera, Da Cunha, Perrone (68′ Caqueret), Moreno (26′ Jack); Strefezza (68′ Cutrone), Paz; Diao. All. Fabregas

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (56′ Brescanini), Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado (55′ Ruggieri), De Roon (46′ De Kateleare), Ederson, Zappacosta (46′ Bellanova); Samardzic, Lookman (78′ Toloi); Retegui. All. Gasperini

ARBITRO: L. Pairetto (Torino)

GOL: 30′ N.Paz (C), 56′ Retegui (A), 70′ Retegui (A)

ASSIST: 30′ Federa (C)m 56′ Brescianini (A), 70′ Brescianini (A)

AMMONITI: 51′ Lookman (A), 66′ Jack (C), 88′ Brescianini (A), 90′ Lazar Samardzic (A)

ESPULSIONI: –

NOTE: due minuti di recupero nella prima frazione, cinque nella ripresa