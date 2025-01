Champions League, 4 italiane agli ottavi? Tutte le combinazioni per Inter, Milan, Juventus, Atalanta

Questa sera si gioca l’ultima giornata della fase a Girone unico di Champions League 2024-25. Quattro squadre italiane sognano di arrivare tra le prime 8 e guadagnarsi la qualificazione diretta agli ottavi di Finale.

Le squadre partecipanti al girone unico di Champions League sono 36 e la classifica è molto corta con 21 squadre racchiuse in pochissimi punti, infatti dal 3° al 24° posto ci sono solo 6 punti di differenza.

A parte Liverpool che è ormai matematicamente primo con 7 vittorie su 7 e 21 punti ed il Barcellona che è secondo con 18 punti e 6 vittorie le altre sono tutte in bilico e nessuna è certa della qualificazione agli ottavi.

Inter

La migliore delle italiane è l’Inter che ha 16 punti ed è al quarto posto in classifica.

Mercoledì scorso i nerazzurri hanno battuto lo Sparta Praga e sin qui hanno ottenuto 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta segnando 8 gol e subendone solo 1 che gli permette di avere la migliore difesa in assoluto.

Per guadagnarsi l’accesso diretto agli ottavi di finale all’Inter basterà solo un pareggio contro il Monaco a San Siro.

Sorteggi Champions League – credit UEFA.com

Milan

Il Milan ha 15 punti e dopo le due sconfitte iniziali nella fase a gironi contro Liverpool e Bayer Leverkusen i rossoneri nelle successive 5 partite si sono rifatti con 5 vittorie consecutive battendo anche il Real Madrid al Santiago Bernabeu.

Al Milan per essere sicuro di restare nelle top 8 ed evitare gli spareggi servirà una vittoria stasera a Zagabria contro la Dinamo. Altrimenti bisognerà guardare i risultati delle diretta concorrenti che sono Atalanta, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lilla e Brest.

La Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro dal canto suo è al 26° posto con 8 punti e solo con una vittoria stasera può sperare di accedere agli spareggi.

Atalanta

L’Atalanta di Gianpiero Gasperini ha 14 punti e dopo la roboante vittoria contro gli austriaci dello Sturm Graz per 5 a 0 martedì scorso stasera ha una sfida tutt’altro che facile. I bergamaschi sfideranno al Camp Nou il Barcellona.

L’Atalanta sin qui ha segnato 18 gol subendone 14.

L’Atalanta è comunque matematicamente agli spareggi ma con un risultato positivo stasera potrebbe guadagnarsi l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions.

Juventus:

La Juventus di Thiago Motta ha 12 punti e arriva dalla sconfitta rimediata a Napoli per 2 a 1 in campionato e dal pareggio in Belgio col Bruges a reti bianche.

I bianconeri sono al 17° posto e sono matematicamente agli spareggi ma devono vincere contro il Benfica stasera per sperare di rientrare tra le prime 8 e avere accesso diretto agli ottavi.

Anche se la vittoria della Juventus può non bastare perchè deve sperare anche che almeno 10 avversarie davanti su 12 non vincano stasera.

Il Benfica ha vinto sin qui tutti e 4 i precedenti giocati contro la Juventus.

Gli ultimi 2 sono stati nella Champions League 2022-23 e il Benfica vinse a Torino 2 a 1 ed in casa 4 a 3.