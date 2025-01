Video Gol Highlights Braga-Lazio 1-0: Sintesi 30-01-2025

Serie A in TV su SKY e DAZN

Dopodiché l’arbitro pone fine al match, fischiando la conclusione. La formazione di casa vince per 1-0 di misura.

Siamo giunti al novantesimo minuto di gioco e l’arbitro decreta sei minuti di recupero. Durante questa fase di gioco c’è il tempo per osservare una rete annullata alla formazione di casa, il cui autore è stato Gabri Martinez.

Due minuti più tardi Boulaye Dia calcia un missile in area di rigore che esce largo di poco sulla sinistra. Un minuto più tardi Ricardo Horta effettua una conclusione pericolosissima, ma Mandas interviene e riesce ad evitare la rete.

All’ottantatreesimo minuto di gioco Tijjani Noslin mostra la propria abilità nel colpire di testa, scoccandolo verso il centro della porta. Il portiere avversario mostra i propri riflessi e devia in calcio d’angolo.

Verso l’ottantesimo minuto Roger Fernandes prova un tentativo ritagliandosi lo spazio giusto per la conclusione. Ciò che esce è debole e facile preda del portiere avversario.

Ripresa che non fa scaturire uno spettacolo degno di nota. Ancora le due squadre provano timidamente ad offendere, ma senza la giusta determinazione. La Lazio di Baroni dovrebbe fare di più in avanti, mentre i portoghesi si limitano maggiormente a controllare il gioco.

La statistica dell’incontro dice 3 tiri per i porteghesi e 4 per i biancocelesti, senza occasioni nitide create. Speriamo di poter assistere ad una ripresa più vivace e ricca di spunti.

Portoghesi che vogliono mantenere il vantaggio, se non incrementarlo nelle occasioni di contropiede che si verificheranno da qui sino al termine dell’incontro.

Biancocelesti che provano a reagire, ma senza troppa convinzione. Il primo posto nel girone non è in discussione, quindi la formazione di Baroni gioca più sul velluto rispetto ai turni precedenti.

Verso il quarto d’ora della prima frazione Ismael Gharbi tenta la fortuna da fuori area per i padroni di casa. Mira all’angolino basso di destra, ma Mandas para il suo tentativo!

VANTAGGIO DEL BRAGA! Horta riceve un passaggio da un compagno, dopo una bella combinazione di squadra, quindi calcia basso sulla sinistra, non lasciando scampo al portiere!

Sconfitta indolore per i biancocelesti che terminano il girone di Europa League al primo posto. Vince il Braga, ma nonostante questo successo non riesce a conquistare l’accesso al prossimo turno.

