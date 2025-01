Bologna – Borussia Dortmund Pronostico e dove vederla in Diretta Tv e Streaming

Pronostico Bologna – Borussia Dortmund e dove vederla in diretta Streaming, 7° Giornata Champions League Martedì 21 Gennaio ore 21:00

Il Bologna di Vincenzo Italiano è ancora a caccia della sua prima vittoria in Champions League.

I felsinei nelle prime 6 giornate di Champions hanno ottenuto solo 2 pareggi contro Shakhtar in casa e Benfica in trasferta e 4 sconfitte.

In classifica di Champions il Bologna ha solo 2 punti e ormai le speranze di qualificazione agli ottavi sono quasi svanite. Infatti gli emiliani sono a -6 dal 24° posto che vale la qualificazione agli spareggi quando mancano ormai solo 2 Giornate alla fine della fase a Gironi.

Il Borussia Dortmund, finalista in Champions lo scorso anno, ha 12 punti frutto di 4 vittorie e 2 sconfitte ed è a caccia di entrare tra le prime otto in classifica.

In Bundesliga il Borussia sta attraversando un periodo di crisi e viene da 3 sconfitte consecutive tanto che la panchina di Nuri Sahin è a serio rischia e potrebbe saltare in caso di insuccesso contro il Bologna. Il possibile successore sulla panchina del Borussia è Erik Ten Hag che è stato già avvistato a Dortmund.

Il Borussia Dortmund ha ottenuto solo 1 vittoria nelle ultime 8 partite giocate.

In Campionato il Bologna dal canto suo sta risalendo in classifica ed è al settimo posto.

Nel 2025 gli emiliani dopo aver pareggiato contro Roma e Inter per 2 a 2 sabato scorso hanno battuto al Dall’Ara il Monza per 3 a 1.

Dove vedere Bologna – Borussia Dortmund in Diretta Tv e Streaming:

Partita: Bologna – Borussia Dortmund

Data: 21 Gennaio 2025

Orario: 21:00

Diretta TV : Sky Sport

Diretta Streaming: NOW, Sky Go

La partita Bologna – Borussia Dortmund valida per la 7° Giornata di UEFA Champions League in programma martedì 21 gennaio alle ore 21:00 allo Stadio Dall’Ara sarà trasmessa in Diretta Tv sui canali Sky Sport: Sky Sport Arena numero 204 del satellite, Sky Sport 4K 213 o Sky Sport numero 253.

Su Sky puoi vedere in esclusiva 185 delle 203 partite a stagione della nuova UEFA Champions League 2024/2025, tutte disponibili anche in 4K.

E’ possibile guardare Bologna – Borussia Dortmund in Diretta Streaming su Sky Go e Now.

Probabili Formazioni di Bologna – Borussia Dortmund:

Per quanto riguarda gli infortuni nel Bologna mancherà il centrocampista svizzero Michel Aebischer, fuori per un problema di ernia. Gli assenti di lungo termine Nicolò Cambiaghi e Oussama El Azzouzi sono tornati ad allenarsi ma non si prevede che rientrino in campo a breve.

Il Borussia Dortmund dovrà fare a meno di Niklas Süle, fuori fino al prossimo mese a causa di un infortunio alla caviglia. Inoltre, il difensore Ramy Bensebaini sarà squalificato per questa partita dopo aver ricevuto il suo terzo cartellino giallo nella fase a gironi durante la sfida contro il Barcellona.

Italiano schiera il suo Bologna con il 4-2-3-1 con Skorupski in porta e davanti a lui Beukema e Lucumi centrali con Posch a destra e Miranda a sinistra. I due di centrocampo sono Freuler e Ferguson. In attacco Castro punta centrale supportato da Orsolini, Odgaard e Dominguez.

Il Borussia Dortmund scenderà in campo con il solito 3-4-2-1 con Kobel in porta e linea difensiva a 3 formata da Can, Anton e Schotterbeck. A centrocampo ci sono Gross e Nmecha al centro con Ryerson a destra e Bensebaini a sinistra. In attacco Guirassy punta centrale supportato da Brandt e Gittens.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schotterbeck; Ryerson, Gross, Nmecha, Bensebaini; Brandt, Gittens; Guirassy.

Pronostico e Quote di Bologna – Borussia Dortmund:

Visto il periodo di crisi e appannamento che sta vivendo il Borussia Dortmund il Bologna spinto dal pubblico di casa può portare a casa un risultato positivo in questa sfida. Il match si preannuncia comunque spettacolare e ricco di gol quindi ci si aspetta un match da GOL e Over 2.5.

Pronostico Bologna Borussia Dortmund:

Tip 1: 1X quotato a 1.70

Tip 2: Entrambe le squadre Segnano GOL – 1.60

Tip 3: Over 2.5 – 1.75