Server Sogei Down: Siti Scommesse sportive fuori uso, impossibile giocare

Dalle ore 13:30 di oggi è impossibile scommettere su tutti i siti di scommesse sportive autorizzati AAMS in Italia e anche nelle agenzie e ricevitorie per un guasto al sistema Sogei.

Proprio nella giornata che vede in programma diversi match di Champions League con 3 squadre italiane impegnate c’è un blocco su tutti i siti di scommesse sportive ed è impossibile effettuare giocate e scommesse sia live che pre-match.

I siti di scommesse in tutta Italia appaiono Down per un problema al Server Sogei o restituiscono un messaggio di errore se si prova ad effettuare una giocata.

Su diversi siti di scommesse sportive all’apertura appare il seguente messaggio:

“Messaggio importante: A causa di un’anomalia nei sistemi Sogei, le giocate su Scommesse potrebbero subire ritardi nell’accettazione e rimanere prenotate. Il problema è in fase di risoluzione.”

Il problema sussiste dalle ore 13:30 di oggi quando era in corso il match dei quarti di Finale degli Australian Open tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz vinto poi dal tennista serbo in 4 set.

Sono numerose le lamentele degli utenti sui social per i disservizi presenti su tutti i bookmakers e per l’impossibilità di piazzare scommesse sia online che nelle agenzie in quanto anche lì i sistemi sono tutti bloccati.

Alcuni siti di scommesse sportive hanno l’App che risulta down o in manutenzione mentre altri come Sisal, Snai o Bet365 pur aprendosi e permettendo l’accesso al momento in cui si va a piazzare una giocata restituiscono un messaggio di errore del tipo: “La tua scommessa non è andata a buon fine! Ci scusiamo, per ragioni tecniche, il gioco è stato sospeso momentaneamente” oppure “Impossibile verificare se la giocata è stata piazzata” o “Scommessa non andata a buon fine, impossibile completare l’operazione”.

Sale la rabbia degli operatori del settore per il nuovo blocco del sistema scommesse Sogei in quanto questo guasto sta causando danni economici importanti visto che non è possibile piazzare scommesse già dalle 13:30 di oggi e sono già iniziati i match di Champions League delle 18:45 ed il problema non è stato ancora risolto.

I precedenti blocchi dei Siti scommesse Sportive e guasti al Sistema Sogei:

Un blocco simile era già successo nel 2022 e 2023.

Le date nere per gli operatori di scommesse sportive che sono difficili da dimenticare sono 30 marzo 2022, 16 settembre 2023 e 21 gennaio 2025.

Il 30 marzo 2022 c’era stato un guasto intorno alle 15:00 e diversi operatori di scommesse segnalavano il blocco delle attività nelle loro agenzie ancora per un blocco del sistema Sogei.

Sabato 16 settembre 2023 c’è stato un nuovo blocco al sistema Sogei ed era impossibile scommettere su tutti gli operatori di scommesse sportive sia online che in agenzia.

Questo guasto ebbe ingenti danni economici in quanto durò per tutto il week end e c’erano in corso i campionato di Serie A con big match come il derby Inter Milan e Juventus- Lazio.

Il week end dopo c’è stato un nuovo breve blocco di circa due ore e mezzo.