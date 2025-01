Bitcoin vs Oro: Il CEO di Coinbase spiega perché BTC è migliore del metallo giallo

Serie A in TV su SKY e DAZN

Un altro fattore che potrebbe favorire un maggiore rally di BTC è la firma di un ordine esecutivo da parte di Donald Trump per sviluppare una riserva nazionale di asset digitali. Detto ciò, molti esperti sono fiduciosi che BTC emergerà come un contendente chiave e alla fine supererà l’ Oro nei prossimi anni.

Il prezzo di BTC è aumentato del 3,60% nelle ultime 24 ore, raggiungendo i 105.418,92 dollari . Si prevede ora che BTC possa registrare un ulteriore rally del 20% durante il Capodanno cinese , dato che ha registrato aumenti in 11 degli ultimi 12 anni in questo periodo.

In un post separato su X , il critico di BTC ha aggiunto che l’ Oro è solo l’1% al di sotto del suo massimo storico in dollari, ma ha raggiunto un valore record rispetto a tutte le altre principali valute. Tuttavia, la comunità crypto resta ottimista su Bitcoin e sul rally generale del mercato delle criptovalute.

Ha infine affermato che l’ Oro ha una storia consolidata, mentre Bitcoin non ce l’ha ancora. Peter Schiff ha sostenuto questa opinione, affermando che l’oro resta una vera misura della debolezza del dollaro. Schiff ha anche sottolineato che l’ Oro ha sempre registrato guadagni contro il dollaro americano.

Lesetja Kganyago , governatore del Sudafrica, ha scatenato questa discussione su Bitcoin vs Oro , criticando l’idea di una Riserve Strategica di Bitcoin . Durante un dibattito, ha dichiarato di avere un grosso problema con chi sostiene che il governo debba detenere un particolare asset. Ha aggiunto che non si dovrebbero fare suggerimenti senza comprendere l’intento strategico del governo.

In un recente dibattito su Bitcoin vs Oro , il CEO di Coinbase ha affermato che Bitcoin è una forma di denaro migliore rispetto all’ Oro perché è provabilmente scarso , più portatile e ha una maggiore utilità . Ha poi approfondito questo confronto con un post su X , aggiungendo che Bitcoin ha anche il vantaggio di essere decentralizzato , fungibile e resistente alla censura .

Il critico di BTC, Peter Schiff , si è schierato dalla parte del governatore, ma il CEO di Coinbase resta convinto che Bitcoin otterrà un riconoscimento più ampio in futuro.

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong , ha recentemente acceso il dibattito su Bitcoin vs Oro , sottolineando i diversi vantaggi di BTC rispetto al prezioso metallo giallo. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che il governatore del Sudafrica ha respinto l’idea di una Riserve Strategica di Bitcoin durante il World Economic Forum.

Bitcoin vs Oro: Il CEO di Coinbase spiega perché BTC è migliore del metallo giallo

