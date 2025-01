Video Gol Highlights Torino-Cagliari 2-0: sintesi 24-01-2025

Il Risultato di Torino-Cagliari 2-0, 22° giornata Serie A: i granata vincono con un risultato che, per quanto visto in campo, va loro addirittura stretto. I sardi non sono mai in partita e non tirano quasi mai, favorendo così un avversario al quale il solo Caprile riesce a opporsi efficacemente evitando una goleada.

Adams sigla entrambe le reti che decidono la contesa.

Il Torino, dopo quattro pareggi di fila, torna al successo dopo oltre un mese e sale a 26 punti agganciando momentaneamente l’Udinese all’11° posto, mentre il Cagliari resta 14° con 21 e rischia di venire risucchiato in zona retrocessione.

La Sintesi di Torino-Cagliari 2-0

Il Torino inizia nel migliore dei modi accerchiando subito il Cagliari e va a segno già al 6° grazie ad Adams, che si gira con puntualità sul traversone di Ricci e non lascia scampo a Caprile trafiggendolo con una conclusione potente.

I ritmi del match si fanno lenti nonostante il vantaggio granata e non vi è molto da raccontare eccetto un colpo di testa alto di Mina al 27° e, soprattutto, la colossale chance per Karamoh, che al 30° si presenta in area in solitudine, ma viene fermato da Caprile con un grande intervento.

La parte finale è più vivace, ma a senso unico: sempre a caccia del raddoppio, i padroni di casa lo sfiorano altre due volte con Pedersen e nuovamente Karamoh, i cui tiri sono respinti da un grandissimo Caprile che evita così il tracollo ai sardi. La prima frazione va in archivio dopo un minuto di recupero.

Anche nella ripresa c’è solo la squadra granata in campo, sfortunata quando a Lazaro viene annullato il gol del raddoppio per un offside precedente di Karamoh e quando Caprile sfodera un altro miracolo respingendo sulla linea una zuccata di Tameze.

Dopo il quarto d’ora di gioco, sale in cattedra ancora Adams: se al 60° si divora il 2-0 calciando sul palo da pochi metri, si fa perdonare subito ribadendo in rete un tiro di Karamoh nuovamente finito sul legno.

Malgrado la mezz’ora abbondante da giocare, la partita non ha più nulla da dire: il Torino si difende tranquillamente mancando anche il tris con un tentativo di deviazione mancato da Karamoh, mentre il Cagliari si vede solo nei minuti finali con conclusioni di Pavoletti, una imprecisa e l’altra ben parata dallo spettatore non pagante Milinkovic-Savic. L’atteso triplice fischio giunge dopo quattro minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Torino-Cagliari 2-0

Il Tabellino di Torino-Cagliari 2-0

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen (66′ Walukiewicz), Maripan, Coco, Sosa (77′ Masina); Ricci (84′ Linetty), Tameze (66′ Gineitis); Lazaro, Vlasic, Karamoh (84′ Njie); Adams. Allenatore: Vanoli

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (58′ Augello); Marin (58′ Makoumbou), Deiola (58′ Adopo); Zortea, Gaetano (58′ Pavoletti), Felici; Piccoli (78′ Lapadula). Allenatore: Nicola

Marcatori: 6′ e 61′ Adams

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Zortea