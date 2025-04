iOS 18.4 è disponibile, ma Apple testa già iOS 18.6

Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 18.4 al pubblico, un aggiornamento che, pur portando alcune novità interessanti e miglioramenti sotto il cofano, non include ancora tutte le funzionalità promesse legate all’Apple Intelligence, annunciate nel 2024. Nel frattempo, l’azienda di Cupertino guarda già avanti: secondo quanto riportato da MacRumors, Apple avrebbe avviato i test interni su iOS 18.6, mentre la beta di iOS 18.5 è attesa a breve per gli sviluppatori.

iOS 18.4: cosa c’è di nuovo?

L’aggiornamento iOS 18.4 è disponibile per tutti i dispositivi compatibili e include una serie di correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni e alcune novità legate all’intelligenza artificiale Apple. Tra queste spiccano le Priority Notifications, pensate per aiutare gli utenti a concentrarsi sulle notifiche più importanti. Al momento, questa funzione è esclusiva dei modelli iPhone 15 Pro, della futura gamma iPhone 16 e dell’inedito iPhone 16e.

Tuttavia, molte delle promesse di Apple Intelligence restano ancora in sospeso e non fanno parte di questa release, deludendo chi si aspettava un salto più deciso nel campo dell’AI su iOS.

iOS 18.5 in arrivo, iOS 18.6 in fase di test

In parallelo, Apple sta ultimando i preparativi per la beta di iOS 18.5, che dovrebbe essere disponibile per gli sviluppatori entro questa settimana o la prossima. Ma la vera sorpresa è che l’azienda ha già avviato il testing interno del futuro iOS 18.6, anticipando il ciclo di sviluppo rispetto alle versioni precedenti.

Secondo le prime indiscrezioni, iOS 18.6 non porterà grandi novità visibili agli utenti, seguendo il trend degli aggiornamenti “.6” degli ultimi anni, come iOS 17.6 e iOS 16.6, che hanno introdotto solo ottimizzazioni e modifiche tecniche invisibili ma importanti.

Perché iOS 18.6 sarà comunque importante?

Anche se non offrirà nuove funzionalità rivoluzionarie, iOS 18.6 sarà fondamentale per migliorare la stabilità del sistema operativo e ottimizzare le prestazioni, in particolare sui dispositivi più datati. Apple tende infatti a usare questi aggiornamenti per rifinire l’esperienza utente, risolvendo problemi emersi nelle release precedenti.

Per chi possiede modelli di iPhone non più recentissimi, queste ottimizzazioni potrebbero fare una differenza concreta nell’uso quotidiano del dispositivo.

Con molte funzionalità dell’Apple Intelligence ancora in fase di sviluppo e il ritmo rallentato degli aggiornamenti minori, molti utenti iniziano a guardare con interesse al prossimo grande salto: iOS 19. È plausibile che le caratteristiche più avanzate dell’ecosistema AI di Apple possano essere riservate a quella versione, attesa per il prossimo autunno, magari in concomitanza con il lancio di iPhone 17.