Video Gol Highlights Napoli-Milan 2-1: sintesi 30-03-2025

Il Risultato di Napoli-Milan 2-1, 30° giornata Serie A: ai rossoneri resta ormai la Coppa Italia per dare un senso a questa stagione e a quella prossima, ma con un atteggiamento così dimesso non si va da nessuna parte. rare occasioni, Napoli agevolato al massimo, un rigore sbagliato per imperdonabile sufficienza da Gimenez e una reazione tardiva che ha prodotto almeno il gol della bandiera. Tanto dovrà cambiare in estate, dalla testa ai piedi, in un Milan senz’anima.

Politano e Lukaku sbrigano la pratica in meno di venti minuti, mentre Jovic prova a riaprirla nel finale, ma vanamente.

Il Milan resta 9° con 47 punti e a -9 dal 4° posto e non solo, mentre il Napoli consolida la seconda posizione andando a 64 e rimanendo a -3 dall’Inter.

La Sintesi di Napoli-Milan 2-1

Dopo venti minuti il Milan è sotto già di due reti: la prima è di Politano, che riceve palla da Di Lorenzo, controlla e calcia a rete indisturbato essendo, i difensori, sorpresi dal suo inserimento. Poi va a rete anche Lukaku, che si ritrova su un’autostrada dopo un errore degli avversari e va a bersaglio su pregevole assist di Gilmour.

Poco da dire per quanto riguarda il primo tempo dei rossoneri nel primo eccetto un tiro a lato di Abraham tra i due gol e il resto del parziale va via con il Napoli che, pur non creando molto altro, sembra poter fare altri gol da un momento all’altro.

Nella ripresa entra Leao per Bondo e il portoghese sforna presto un paio di cross che Gimenez spreca malamente, ma ancora peggiore è l’errore al 69°, un rigore assegnato per un fallo di Billing su Hernandez in procinto di calciare in area che il messicano calcia malissimo, debole e centrale, agevolando la parata a Meret.

A sei minuti dalla fine, inaspettatamente, la partita si riapre: il bistrattato Jovic, tornato a regime o quasi e da poco subentrato a Pulisic, accorcia le distanze deviando da distanza ravvicinata un traversone basso di Hernandez.

Solo ora il Milan si sveglia e preme come avrebbe dovuto fin dall’inizio, ma tutte le conclusioni effettuate si rivelano imprecise. E’ troppo tardi e il recupero di cinque minuti passa senza sussulti.

Highlights e Video Gol di Napoli-Milan 2-1

Il Tabellino di Napoli-Milan 2-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Anguissa (65′ Billing), Lobotka (81′ Juan Jesus); David Neres (85′ Ngonge), Lukaku (85′ Simeone), Politano (85′ Mazzocchi). Allenatore: Conte

Milan (4-1-4-1): Maignan; Walker (80′ Jimenez), Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Bondo (46′ Leao); Pulisic (80′ Jovic), Fofana, Reijnders, Joao Felix (55′ Chukwueze); Abraham (55′ Gimenez). Allenatore: Conceicao

Marcatori: 2′ Politano, 18′ Lukaku e 84′ Jovic

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Lukaku e Jimenez

Note: al 69′ Meret para un rigore a Gimenez