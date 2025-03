Windows 11 si blinda: Addio al trucco “bypassnro.cmd” per l’installazione senza account Microsoft

Con l’ultima Build Insider 26200.5516, Microsoft annuncia un giro di vite che farà discutere: presto verrà bloccato il celebre script “bypassnro.cmd”, usato da molti per installare Windows 11 senza connessione internet e senza account Microsoft.

Fine di un’era per chi voleva l’installazione offline

Per chi non lo sapesse, con il lancio di Windows 11 — e in particolare della versione 22H2 — Microsoft ha reso obbligatoria una serie di requisiti stringenti: connessione internet, account Microsoft, TPM 2.0 e Secure Boot. Ma gli utenti più esperti avevano trovato un modo per aggirare il blocco: lo script bypassnro.cmd, lanciato da Prompt dei comandi, permetteva di completare l’installazione usando un semplice account locale, anche senza accesso a internet.

Ora però, con l’obiettivo dichiarato di “migliorare la sicurezza e l’esperienza utente”, Microsoft ha deciso di disabilitare questa possibilità. Lo script smetterà di funzionare a breve anche nella versione stabile del sistema operativo.

Privacy sotto attacco?

Questa scelta ha sollevato numerose critiche. In particolare, molti utenti hanno sollevato preoccupazioni per la privacy, poiché costringere l’uso di un account online per accedere al proprio PC rappresenta per alcuni un’invasione ingiustificata.

Sebbene Microsoft dichiari che la misura sia pensata per la sicurezza, molti vedono in questa forzatura un modo per centralizzare il controllo sugli utenti e raccogliere dati più facilmente. Inoltre, la mossa penalizza chi si trova in contesti senza connessione internet o semplicemente preferisce un’esperienza più snella e autonoma.

Alternative? Gli utenti guardano a Linux e SteamOS

Mentre Microsoft stringe la morsa, cresce il numero di utenti che si avvicinano a sistemi alternativi, in particolare a distro Linux più leggere e libere da bloatware. L’arrivo imminente di SteamOS per PC desktop, sviluppato da Valve, potrebbe rappresentare una vera minaccia per il dominio di Windows nel mondo dei videogiochi e oltre.

Basti pensare che molte console portatili basate su Windows 11 stanno performando meglio proprio con SteamOS 3.8, che offre un’esperienza più fluida e focalizzata sull’essenziale.

In sintesi: cosa cambia per gli utenti

Cosa accade Conseguenza per l’utente Rimozione dello script bypassnro.cmd Non sarà più possibile installare Windows 11 offline facilmente Obbligo di account Microsoft Più controllo, meno privacy per l’utente Crescente interesse per Linux/SteamOS Possibile calo del market share di Windows 11