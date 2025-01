Video Gol e Highlights Juventus – Benfica 0-2, sintesi 29-01-2025

Video Gol e Highlights di Juventus – Benfica 0-2: disfatta bianconera in casa che vengono sconfitti per 2 a 0 dalle aquile portoghesi e saranno costretti a passare dai playoff per sperare di accedere agli ottavi di finale di Champions League.

Il Benfica si è assicurato un posto nei playoff di Champions League vincendo 2 a 0 trasferta contro la Juventus che era già sicura del suo posto nei playoff ma sperava di entrare tra le prime 8 ed avere accesso diretto agli ottavi di Finale.

Continua il momento negativo dei bianconeri contro i portoghesi del Benfica contro i quali hanno rimediato sinora 5 sconfitte su 5.

Il Benfica grazie a questa vittoria sale al 16° posto in classifica con 13 punti e nello spareggio troverà una francese tra Monaco e Brest.

La Juventus di Thiago Motta chiude con 12 punti la fase a Girone unico e al 20° posto in classifica e incontrerà una tra Milan e PSV Eindhoven.

Il gol del vantaggio del Benfica è arrivato da Vangelis Pavlidis al 16′ del primo tempo. Il gol di Orkun Kokcu a 10 minuti dalla fine ha sigillato la vittoria dei lusitani

Sintesi di Juventus – Benfica 0-2:

Il Benfica passa subito in vantaggio al 16° quando Fredrik Aursnes serve Alexander Bah, il difensore mette in area per Vangelis Pavlidis che batte Mattia Perin.

Francisco Conceição ha cercato di ispirare la Juventus ma nel primo tempo ci sono stati continui errori a centrocampo che hanno regalato palla al Benfica e Perin è stato bravo a respingere un tiro di Pavlidis allo scadere del primo tempo.

La Juventus ha iniziato forte il secondo tempo ma non è riuscita a battere Anatolii Trubin, la migliore occasione è stata sui piedi di Douglas Luiz che non è riuscito a battere il portiere ucraino.

Il Benfica trova il gol del raddoppio all’80’ quando Kerem Aktürkoglu passa a Pavlidis che serve Orkun Kökçü, il turco raccoglie la palla e la piazza nell’angolo inferiore alle spalle di Perin per il 2 a 0 che chiude definitivamente la partita.

Highlights di Juventus – Benfica 0-2:

Tabellino di Juventus – Benfica 0-2:

JUVENTUS (4-2-3-1) – Perin; Weah, Kalulu (16′ Locatelli), Gatti, McKennie; K. Thuram (62′ Koopmeiners), Douglas Luiz; Conceiçao, Yildiz, Mbangula (61′ Nico Gonzalez); Vlahovic. Allenatore: Motta.

BENFICA (4-3-3) – Trubin; Araujo (92′ Joao Rego), Otamendi, Silva, Bah; Kokcu (91′ Rollheiser), Florentino, Aursnes; Di Maria (71′ Akturkoglu), Pavlidis (84′ Amdouni), Schjelderup (72′ Barreiro). Allenatore: Lag

Marcatori: 17′ Pavlidis, 81′ Kokcu

Ammoniti: Vlahovic (J), Otamendi (B), Bah (B)

Arbitro: Istvan Kovacs (ROU)

VAR: Pol van Boekel (NED)