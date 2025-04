Video Gol Highlights Milan-Inter 1-1: Sintesi 02-04-2025

Il Risultato di Milan-Inter 1-1, semifinale d’andata Coppa Italia: finisce con un buon pareggio l’andata del derby, in cui le squadre si sono equivalse creando varie occasioni, sebbene nel finale di partita i nerazzurri si siano rivelati più freschi dell’avversario mancando un paio di volte il gol risolutivo. La prestazione del Milan può dirsi buona malgrado qualche pecca, ma mettendo concentrazione e voglia tutto è possibile.

Abraham porta in vantaggio il Milan e Calhanoglu pareggia.

Il match di ritorno è in programma il 23 aprile. In caso di parità non si passerà subito ai calci di rigore, ma si disputeranno i tempi supplementari. Chi vincerà, troverà in finale, il 14 maggio a Roma, la vincitrice di Bologna-Empoli, che, visto lo 0-3 ottenuto in Toscana, dovrebbe essere proprio la squadra felsinea.

La Sintesi di Milan-Inter 1-1

L’Inter ha più possesso palla e in genere è più fluida nella proposta, nonché più pericolosa sui calci piazzati rispetto al Milan, ma le occasioni create sono le stesse da ambo le parti.

La prima è per i nerazzurri al 9°, un tiro insidioso dal limite di Correa parato in due tempi da Maignan, e la seconda e al 21° ed è un colpo di testa di De Vrij deviato in corner da Abraham; i rossoneri sono pericolosissimi al 26° con una delle solite giocate di Leao, che calcia in area di sinistro dopo finta e dribbling trovando la gran risposta di piede di Martinez.

Dopo una fase più tattica, al 37° è ancora il Milan a sfiorare il vantaggio con Abraham, anticipato fuori area da Martinez mentre avanzava verso la porta lanciato dall’illuminante imbucata di Reijnders.

Al 45°, infine, Frattesi è pericoloso di testa su traversone deviato, ma il portiere rossonero fa buona guardia; il primo tempo termina così.

Due minuti dopo il rientro in campo, il Milan passa in vantaggio: a seguito di una brillante difesa del pallone, Leao mette in movimento Hernandez il cui pallone diretto a Fofana arriva, dopo un contrasto tra il francese e Frattesi con tocco involontario e decisivo del primo, ad Abraham, che entra in area e batte Martinez con un tiro angolato.

L’Inter reagisce subito e Maignan è decisivo al 50° su un bel tiro a giro di Barella. Fa molto poco il Milan, non cerca il raddoppio e così i nerazzurri soffrono poco e al 67° pareggiano sfruttando una certa libertà d’azione: Correa serve fuori area Calhanoglu, il quale beffa Maignan con un tiro forte seppur non molto angolato.

Al minuto 80 i nerazzurri sfiorano il 2-1 con Zalewski, entrato da una ventina di minuti: appostato sul secondo palo, il polacco sfrutta un liscio di Walker su cross di Thuram e calcia a colpo sicuro, ma Maignan è bravissimo e gli nega il gol di piede.

Il portiere si ripete al minuto 84 sventando un tiro dell’altro subentrato Mkhitaryan, che cerca il centro della porta con un sinistro potente; l’azione era nata da un veloce contropiede orchestrato da Thuram. Poco dopo, è Leao a mancare la rete con uno splendido tiro a giro che finisce fuori di poco.

Null’alto accade fino al triplice fischio, che giunge dopo tre minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Milan-Inter 1-1

Il Tabellino di Milan-Inter 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana (88′ Chukwueze), Reijnders; Jimenez (68′ Sottil), Pulisic (76′ Joao Felix), Leao (88′ Bondo); Abraham (76′ Gimenez). Allenatore: Sergio Conceicao

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck (60′ Pavard), De Vrij (79′ Acerbi), Bastoni; Darmian, Frattesi (59′ Mkhitaryan), Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto (59′ Zalewski); Thuram, Correa (90′ Berenbruch). Allenatore: Inzaghi

Marcatori: 47′ Abraham e 67′ Calhanoglu

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Hernandez, Acerbi (non dal campo), Bisseck e Reijnders