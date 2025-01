Pronostico Inter – Monaco e dove vederla in Diretta Streaming

Pre-partita di Inter – Monaco e dove vederla in diretta Streaming, 8° Giornata Champions League Mercoledì 29 Gennaio ore 21:00

Questa settimana è il turno del Match di San Siro Inter – Monaco delle ore 21:00 di mercoledì 29 Gennaio ad essere trasmesso in esclusiva in Diretta Streaming su Prime Video.

Dopo la vittoria esterna di mercoledì scorso a Praga contro lo Sparta l’Inter di Inzaghi è al 3° posto con 16 punti insieme all’Arsenal nel Girone unico di Champions League con una differenza reti di +7.

All’Inter questa sera basta ottenere un punto per avere la certezza matematica di restare tra le prime 8 e avere l’accesso diretto agli ottavi di Finale di Champions League.

I nerazzurri potrebbero restare nelle prime 8 anche con una sconfitta contro il Monaco stasera ma bisognerebbe attendere i risultati delle altre squadre.

L’Inter vanta 12 partite casalinghe in Champions League senza sconfitte. La solidità difensiva è la caratteristica più forte dell’Inter che ha mantenuto per 5 partite consecutive inviolate la sua porta in Champions League e finora ha subito solo un gol in tutte e 7 le partite giocate questa stagione.

Nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata per sei volte consecutive in casa nell’UCL dai tempi dell’Atletico Madrid nel 2016, mentre l’ultima squadra italiana a farlo è stata la Juventus nel 2005.

Dopo aver aperto con uno 0-0 in casa del Manchester City e aver vinto 4-0 contro la Stella Rossa Belgrado, le ultime cinque partite di Champions League dell’Inter sono finite tutte 1-0, con i campioni d’Italia che sono usciti perdenti solo una volta.

Nonostante abbia perso nelle due precedenti trasferte a San Siro contro l’Inter, anche il Monaco arriva a questa sfida dopo una buona settimana, dopo aver battuto l’Aston Villa ed essere tornato a vincere in casa contro il Rennes.

Il Monaco è all’8° posto con 13 punti insieme ad altre 6 squadre e con una vittoria esterna stasera potrebbe agganciare i nerazzurri e comprometterne l’accesso diretto agli ottavi.

In Monaco è terzo in Ligue 1 a -13 dal PSG capolista e -3 dal Marsiglia che è secondo e viene da 2 vittorie casalinghe: martedì scorso ha battuto 1 a 0 l’Aston Villa e sabato in campionato il Rennes per 3 a 2.

L’Inter di Inzaghi dovrà cercare di fare la sua partita e di vincerla o almeno pareggiarla senza fare conti sui risultati delle altre squadre per avere l’accesso diretto agli ottavi di Finale di Champions League.

Dove vedere Inter – Monaco in Diretta Tv e Streaming:

Partita: Inter – Monaco

Data: 29 Gennaio 2025

Orario: 21:00

Diretta TV : Prime Video

Diretta Streaming: Prime Video

La partita Inter – Monaco valida per l‘8° Giornata di UEFA Champions League in programma mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00 sarà trasmessa in Diretta Streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

In diretta da San Siro ci saranno le voci di Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Cristiana Girelli e Luca Toni.



La telecronaca di Inter – Monaco su Prime Video è affidata come al solito a Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini. Inviati a bordocampo ci saranno Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nella VAR Room di Prime Video ci sarà Gianpaolo Calvarese.

Il match Inter – Monaco sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Probabili Formazioni di Inter- Monaco:

Inzaghi manda in campo la sua Inter con il solito 3-5-2 con Sommer in porta e linea difensiva a 3 formata da Pavard, Bisseck e Bastoni. A centrocampo c’è Assllani in cabina di regia affiancato da Frattesi e Mkhitaryan. Sulla fascia destra c’è Dumfries e a sinistra Dimarco. In attacco la coppia formata da Lautaro Martinez e Arnautovic.

Hutter manda in campo il suo Monaco con il 4-2-3-1 con Majecki in porta e davanti a lui Singo e Kehrer centrali con Vanderson a destra e Mawissa Elebi a sinistra. I due di centrocampo sono Camara e Zakaria. In attacco Embolo punta centrale supportato da Akliouche, Minamino e Ben Seghir.

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. All.: S. Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1) – Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa Elebi; Camara, Zakaria; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo. All.: Hutter.

Pronostico di Inter- Monaco:

Il match di preannuncia equilibrato con 2 squadre che fanno della difesa il loro punto di forza. L’Inter nelle ultime 5 partite casalinghe di Champions League ha mantenuto sempre la sua porta inviolata e inoltre nelle ultime 5 partite di questa Champions ha terminato il match con il punteggio di 1 a 0.

La quota della vittoria dell’Inter è fissata a 1,60 contro il 5,50 dei francesi mentre si scende a 4,00 per il pareggio.

Il gol o assist di Marcus Thuram è quotato a 1,57 mentre Breel Embolo in gol a 3,50.

Pronostico: Inter – Monaco Under 2.5 / No GOL