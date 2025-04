Video Gol Highlights Inter-Milan 0-3: Sintesi 23-04-2025

Il Risultato di Inter-Milan 0-3, semifinale di ritorno Coppa Italia: i rossoneri fanno l’impresa e travolgono i nerazzurri dopo una partita in cui, pur creando varie occasioni, questi ultimi non trovano il gol. Soffrono molto, è vero, gli “ospiti”, ma mettono a frutto tutte le occasioni avute, tre su tre. Niente triplete per l’Inter, dunque, e molti dubbi sullo stato di forma e su certe scelte di Inzaghi, mentre il Milan potrà provare a dare un senso a questa stagione fin qui negativa.

Jovic firma due gol a cavallo dei due tempi e Reijnders chiude la contesa.

Il 14 maggio a Roma il Milan affronterà, nella finale di Coppa Italia, una tra Bologna ed Empoli (probabilmente i felsinei, vincitori all’andata per tre gol a zero).

La Sintesi di Inter-Milan 0-3

Pur con un calendario estenuante, soprattutto mentalmente, l’Inter fa l’Inter anche stasera e nel primo tempo macina gioco, domina il Milan a centrocampo e si divora il vantaggio per due volte con Darmian, diagonale fuori al 10°, e con Martinez, che al 33° si avventa su un pallone vagante in area e calcia altissimo da buona posizione.

In mezzo a queste, una grossa occasione capita anche a Dimarco, il quale è però sfortunatissimo al 23° perché il suo gran tiro si stampa sulla traversa.

Il Milan sbanda, non si raccapezza e soffre senza trovare idee e varchi, tuttavia al primo acuto riesce a trovare l’improvviso vantaggio: siamo al 36° e Jimenez mette in mezzo un cross invitante che Jovic tramuta in oro con uno stacco imperioso e una zuccata imparabile per l’altro Martinez.

Il gol subito non scompone i nerazzurri che continuano a dominare, ma senza creare ulterori problemi ai rossoneri; il primo tempo va in archivio dopo due minuti di recupero.

Il Milan riparte nel modo migliore e al 50° trova addirittura il raddoppio: una mischia su azione d’angolo viene risolta ancora da Jovic con un missile sotto la traversa; il VAR, entrato in azione per un tocco di mano, ravvisa che ne è autore Barella e non il serbo e così il gol è convalidato.

Non accade niente nei minuti successivi, nei quali l’Inter aumenta la pressione senza, però, produrre occasioni, mentre il Milan controlla. Questa stasi si interrompe al 68° con l’enorme chance avuta da De Vrij, la cui zuccata parsa vincente viene miracolosamente respinta da Maignan.

L’Inter preme sempre alla ricerca del gol che riaprirebbe la partita, ma il Milan disinnesca agevolmente le trame avversarie al minuto 86 trova il tris con Reijnders: l’olandese, servito in area da Leao con un bel filtrante e dopo una grande sgroppata di Hernandez, batte ancora Martinez con un sinistro chirurgico finito nell’angolo. E’ l’ultimo atto del derby.

Video Gol e Highlights di Inter-Milan 0-3

2Il Tabellino di Inter-Milan 0-3

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian (83′ Correa), Barella (54′ Frattesi), Asllani (54′ Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco (53′ Zalewski); L. Martinez, Taremi (53′ Arnautovic). Allenatore: Inzaghi

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia (60′ Thiaw), Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders (87′ Joao Felix), Hernandez (87′ Bartesaghi); Pulisic (78′ Loftus-Cheek), Jovic (78′ Abraham), Leao. Allenatore: Sergio Conceicao

Marcatori: 36′ e 49′ Jovic e 86′ Reijnders

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Calhanoglu