Jannik Sinner vince gli Australian Open 2025, battuto Zverev in 3 Set

Jannik Sinner trionfa agli Australian Open 2025 battendo in 3 Set in Finale Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3.

Jannik Sinner si conferma campione agli Australian Open e vince il suo terzo Slam in Carriera (2 Australian Open e 1 US Open).

A 23 anni e 163 giorni, Jannik Sinner è diventato il più giovane tennista a vincere due volte di fila gli Australian Open dopo Jim Courier che nel 1993 raggiunse questo traguardo a soli 22 anni e 167 giorni.

GIOCO, SET E PARTITA! Jannik Sinner 6-3 7-6 6-3 Alexander Zverev

Da quando ha perso due set contro Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open dello scorso anno, Jannik Sinner ha vinto nove set consecutivi nelle finali del Grande Slam battendo 3 a 0 Taylor Fritz nella Finale degli US Open 2024 e con lo stesso punteggio oggi Alexander Zverev nella finale di Melbourne.

Era quasi una formalità la sua vittoria di oggi su Alexander Zverev come la vittoria in 3 set su Taylor Fritz alla finale degli US Open, perchè Jannik Sinner è una macchina infallibile nei match che contano sempre freddo, calmo e vincente nei punti decisivi. Come i migliori campioni, trova il modo di alzare il suo livello nei momenti più importanti.

Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev vincendo gli Australian Open per il secondo anno consecutivo, mentre il numero 1 del mondo ha aggiunto un terzo titolo del Grande Slam in singolo con una vittoria per 6-3 7-6 6-3 negando al tedesco il suo primo major.

Jannik Sinner, 23 anni, ha fatto una prestazione dominante per difendere la sua corona a Melbourne, ottenendo la 21esima vittoria consecutiva nei Grandi Slam sul cemento dopo aver vinto sia l’Australian Open che l’US Open la scorsa stagione.

Continua il momento negativo di Alexander Zverev capace di arrivare 3 volte in una Finale dello Slam rimediando tre sconfitte su 3. Il 27enne, numero 2 ATP, non è riuscito a nascondere la sua frustrazione quando Sinner ha vinto il cruciale tie-break del secondo set, con l’italiano che ha ottenuto un fortunato punto sul 4-4.

Una volta vinto anche il secondo set al tie break e saldamente in vantaggio Sinner ha potuto giocare in scioltezza scatenando i suoi colpi infallibili.

Il suo servizio è stato sempre meticoloso e Sinner non ha concesso neanche un break point a Zverev chiudendo con una vittoria meritata e diventando il primo italiano a vincere tre titoli del Grande Slam in singolo.

Jannik Sinner shines down under and retains his title in Melbourne 🌟#AO2025 | #Sinner

Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria agli Australian Open:



Da quando è diventato numero uno al mondo, Jannik Sinner si è abituato a tenere discorsi di vittoria. Ecco le parole del numero 1 al mondo subito dopo la vittoria:

“Vorrei innanzitutto complimentarmi con Sascha. Una giornata molto dura per te. Sei un giocatore straordinario. Continua a credere in te stesso, sappiamo tutti quanto sei forte non solo come giocatore ma anche come persona. Quindi continua così, crediamo tutti che potrai vincerne uno molto, molto presto.

“Che dire? Abbiamo lavorato così duramente per essere in questa posizione. È fantastico raggiungere questi obiettivi, ma soprattutto condividerli con il mio staff. Darren Cahill so che questo potrebbe essere il tuo ultimo Australian Open e sono felice di aver vinto il trofeo con te”.

“Questo è un torneo fantastico, per me il Grande Slam più speciale di tutti. Grazie mille.”

Alexander Zverev dopo la sconfitta non nasconde di essere deluso e amareggiato per aver sfiorato per la 3° volta di alzare un trofeo dello Slam ma perdendo sempre la Finale:

“Vi assicuro che fa schifo essere qui e non poter toccare questo Trofeo. Complimenti Jannik, te lo sei meritato, sei il numero uno del mondo e non di poco. Speravo di essere più competitivo ma sei troppo forte, è troppo facile la risposta. Complimenti, te lo meriti, complimenti al tuo team, fate tutte le cose giuste e nessuno se lo merita più di te”.

Quanto ha guadagnato Jannik Sinner vincendo gli Australian Open 2025:

Per quanto riguarda il montepremi della vittoria di Jannik Sinner il tennista italiano guadagnerà circa 3.5 milioni di dollari australiani ossia 2,1 milioni di euro.

Un montepremi leggermente superiore rispetto ai poco meno di 2 milioni di euro incassati lo scorso anno.

Zverev invece che è stato sconfitto in Finale porterà a casa circa 1,1 milioni di euro.

Il montepremi totale del primo torneo dello Slam 2025 è stato di 96,5 milioni di dollari australiani ossia poco più di 58 milioni di euro.

Il montepremi poi è da suddividere tra tutti i partecipanti dei tornei di singolare maschile e femminile.

Classifica ATP Aggiornata:

Dopo la vittoria agli Australian Open Jannik Sinner congela il suo primo posto in classifica e stacca ancora di più tutti i suoi avversari. Alexander Zverev che è numero 2 è staccato di quasi 3700 punti mentre Carlos Alcaraz addirittura di oltre 4800.

Jannik Sinner 11.830 Alexander Zverev 8.135 (-3695 Carlos Alcaraz 7.010 Taylor Fritz 5.600 Daniil Medvedev 5.030 Casper Ruud 4.255 Novak Djokovic 3.910 Alex de Minaur 3.745 Andrey Rublev 3.720